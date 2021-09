Un Posto al Sole, anticipazioni mercoledì 15 settembre: Adele potrebbe essere in pericolo

Come di consueto nella prima serata di mercoledì 15 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sulle avventure degli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più apprezzate del panorama televisivo italiano oltre che la più l0ngeva con all’attivo 26 stagioni e 5772 puntate. Nel corso di più di 20 anni la serie è riuscita a conquistare milioni di telespettatori ormai affezionati ai suoi protagonisti e alle ambientazioni.

Niko deve trovare una soluzione

Niko deve trovare una soluzione in fretta, altrimenti per Renato potrebbe mettersi decisamente male. Infatti, nonostante dopo la sua confessione tutti abbiano preso le sue difese, Poggi senior continua ad essere uno dei sospettati sia per gli inquirenti che per Adele. Niko deciderà di rivolgersi all’ex suocera nel tentativo di avere un quadro più chiaro, ma proprio durante il confronto con Picardi scoprirà che dietro alla strano comportamento della donna nei suoi confronti e della sua famiglia c’è un uomo molto pericoloso.

Chi è l’uomo misterioso

Le anticipazioni rivelano che potrebbe trattarsi di Manlio, ex marito di Adele che nonostante sia in carcere per le violenze nei suoi confronti continua ad esercitare una certa influenza sulla donna. Questa situazione sembra preoccupare molto Giulia e potrebbe mettere in seria difficoltà la famiglia Poggi.

LEGGI ANCHE—>Un posto al sole e il ritorno di Marina, parla Nina Soldano: “Non potevo dire niente”

Rossella e Riccardo

Rossella, dopo aver scoperto che Riccardo, il ragazzo con cui ha passato una bellissima serata tra baci e ammiccamenti è il medico che la seguirà nel percorso di specializzazione, rischia seriamente la sua carriera. Nonostante ciò i due giovani avranno altri incontri fortuiti al di fuori dell’ospedale intrattenendo un rapporto privato oltre che professionale che potrebbe mettere a rischio il percorso di Rossella.