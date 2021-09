Uomini e Donne anticipazioni: battibecco tra Gianni Sperti e Stefano Pastore?

Le nuove puntate dell’edizione autunnale di Uomini e Donne preannunciano già interessanti situazioni, come ad esempio il battibecco tra l’opinionista Gianni Sperti e il cavaliere Stefano Pastore.

Il taglio del nastro della nuova edizione di Uomini e Donne si è avuto lo scorso lunedì, 13 settembre. Stanno andando in onda le primissime puntate del dating show più amato d’Italia, puntate registrate nei giorni scorsi, che già promettono scintille e appassionano il pubblico.

La formula proposta dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi è sempre la stessa: il programma si articola sui due percorsi indirizzati per i Senior e per i Giovani. Con il Trono over ci sono dame e cavalieri che si frequentano per approfondire le loro conoscenze e riscontrare compatibilità, per il Trono classico troviamo i tronisti che vengono corteggiati dagli ammiratori, uscendo nelle ‘esterne’ e cercando di arrivare al cuore del proprio amato.

A dare un taglio pungente e ironico al programma c’è soprattutto l’opinionista Tina Cipollari, affiancata dal ballerino Gianni Sperti. E’ proprio lui, stando ai rumors, ad aver avuto una lite con il cavaliere Stefano Pastore. Spoileriamo quello che sarà trasmesso nella puntata che andrà in onda oggi, 15 settembre.

Battibecco tra Gianni Sperti e Stefano Pastore?

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda, come di consueto, su canale 5 alle ore 14 e 45 vede, secondo le anticipazioni, al centro della scena dello studio di Cinecittà l’opinionista Gianni Sperti e il cavaliere Stefano Pastore. Stando alle voci di corridoio tra i due sarebbe scattato uno scontro durante il programma per motivi ancora sconosciuti. Cosa andremo a vedere? Non ci resta che attendere qualche ora.

Intanto, però, questa di oggi è la terza puntata della stagione autunnale e già promette bene: Uomini e Donne si è aperto lunedì con l’attenzione concentrata sulla più famosa delle dame, Gemma Galgani che è tornata in scena con un nuovo seno, di cui è molto orgogliosa. La dama torinese, come sempre ormai, è stata presa di mira da Tina Cipollari che non sembra approvare la nuova scelta della Galgani.

Nella seconda puntata, invece, l’attenzione è stata per Andrea Nicole, nuova tronista del Trono classico della De Filippi. Oggi si torna sulle vicende avvincenti dei senior con Sperti e Pastore e il loro, presunto, battibecco.

Nuovi incontri a Uomini e Donne

Durante queste prime puntate, per entrambi i Troni, si propongono nuovi incontri. Se per il percorso Senior ci sono molti volti noti che, non avendo avuto fortuna in amore nelle passate edizioni decidono di tornare, nel format dei giovani, invece, i corteggiatori e le corteggiatrici decidono di partecipare ad un incontro al buio.

La schiera dei nuovi arrivati, infatti, incontrerà per la prima volta i tronisti e le troniste di quest’anno: Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Joele Milan e Matteo Fioravanti. Una volta conosciuti, i corteggiatori dovranno decidere per chi si sentono più attratti e inizieranno a presentarsi nel migliore dei modi per convincere chi è sul trono e tenerli ancora nel loro percorso.