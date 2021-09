Kate Middleton in attesa del quarto figlio? Gli indizi e i sospetti dei sudditi di Sua Maestà

Gira voce che Kate Middleton potrebbe essere incinta del suo quarto figlio. Il motivo di questa supposizione? L’ assenza dai riflettori e dagli impegni pubblici da ben due mesi. Un comportamento che la duchessa di Cambridge, ha adottato solo durante le sue gravidanze.

L’assenza di Kate Middleton

Non c’è traccia da nessuna parte di Kate Middleton e il gossip s’infiamma. E’ anche vero che da quando Meghan e Harry hanno detto “bye bye” alla famiglia reale, rinunciando anche a tutte le loro cariche e da quando il principe Andrea, a causa degli scandali, è stato costretto a ritirarsi nella sua vita privata, per non parlare dell’età avanzata della regina Elisabetta, tutta la “baracca”, seppur dorata e luccicante, viene portata avanti dalla duchessa di Cambridge e il principe William.

La coppia ormai è coinvolta ovunque e per tutto. Per questo motivo, ciò che suggerisce l’esperto reale Russell Myers, attraverso il Today Australia, sui possibili motivi di questa assenza, è più che plausibile. “Beh, probabilmente non posso rivelare nulla in esclusiva.” Ha commentato “Penso che la duchessa non sia incinta… la verità è che sono stati in vacanza”.

Arriverà il quarto Royal Baby?

Kate Middleton è scomparsa dalla vita pubblica da circa due mesi ed è bastato questo per far scattare l’ipotesi di una gravidanza. Non è da Kate infatti, non adempiere agli impegni ufficiali! Potrebbe essere incinta del quarto figlio? Del resto la duchessa ha sempre sofferto nei primi mesi di gravidanza a cominciare dalle forti nausee.

Le tre gravidanze della Middleton sono state infatti davvero complicate. La sua iperemesi gravidica è finita su tutti i giornali. “Avevo brutte nausee mattutine – ha raccontato in un’intervista– È stata una sfida. Non solo per me ma anche per chi ti sta accanto. William non ha capito che avrebbe potuto fare di più per aiutarmi”. Poi ha aggiunto: “Dal momento che è stata così dura in gravidanza, ho preferito il travaglio perché era un evento che sapevo avrebbe avuto una fine. Ma so che non è così per tutte. Ogni gravidanza è diversa, ogni parto è diverso”.

Per mettere al mondo i suoi tre bambini la moglie del principe William si è sottoposta all’ hypnobirthing, una serie di metodi pratici per migliorare il parto, come la tecnica del rilassamento, molto famosa nel mondo anglosassone. Tuttavia le parole di Meyers sfatano la maggiorparte dei dubbi: Kate si sarebbe ritirata dai riflettori per godersi una meritata vacanza con tutta la sua famiglia.