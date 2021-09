Cristina D’Avena, avete mai visto il suo compagno? Ecco chi è Massimo e cosa fa nella vita

La bellissima Cristina D’Avena è molto amata e seguita sia da grandi e piccini. Con la sua fantastica voce ha regalato e regala tuttora tante emozioni. Non tutti sanno che ha accanto un uomo del mondo dello spettacolo di nome Massimo. Ecco delle informazioni interessanti sul suo conto.

La strepitosa carriera di Cristina D’Avena

Nata a Bologna il 6 luglio 1964, Cristina D’Avena è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice italiana e nota interprete di sigle di cartoni animati che hanno fatto la storia. Basta pensare Kiss me Licia, Piccoli problemi di cuore, Lady Oscar, I Puffi, Rossana e tanti altri ancora. Ha esordito all’età di 3 anni e mezzo cantando a Lo zecchino d’Oro 1968 e il suo brano si è aggiudicato il terzo posto. Nel 1981 ha inciso la sua prima sigla per un cartone animato, dopodiché ha scalato la vetta del successo pubblicando tantissimi singoli e album. Dal 1983 fino al 2000 ha preso parte alla trasmissione Bim bum bam come artista d’eccezione. Dal 1999 fino all’anno successivo ha condotto Concerto di primavera, Buon Natale a tutto il mondo e nel frattempo ha inciso altri album. Anche se non ha più avuto un programma tutto suo, ha accettato vari inviti da numerosi trasmissioni della Rai e della Mediaset. Di recente sta facendo parlare di sé per uno scatto pubblicato su tutte le piattaforme social. Si è mostrata in costume e non sono passate inosservate le sue forme giunoniche. Molti reputano fortunato il compagno Massimo, del quale si sa poco. Ecco di chi si tratta.

“E’ un compagno meraviglioso”

Per quanto riguarda la vita privata, Cristina D’Avena è felicemente legata a Massimo Palma. Si dice che si siano conosciuti per caso e che si è trattato di un colpo di fulmine. Lui è responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma srl che si occupa di tanti artisti. È laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e ha collaborato con la Warner music Italy. Ha collaborato con artisti d’eccezione come Elisa, Patty Pravo, Alessandra amoroso, Nek e si è occupato anche di tante sigle di cartoni animati. I due sono legati da un sentimento che alimentano giorno dopo giorno da anni. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. Non sono ancora convolati a nozze, ma probabilmente potrebbero valutare l’idea. Non hanno ancora figli e su questo argomento Cristina D’Avena ha voluto spendere delle parole.

Confessione sulla maternità

“È stata tutta colpa mia. Per buona parte della mia vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira sempre e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano…Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma…O arriva il miracolo…So che ci sono molte tecniche all’avanguardia”, ecco cosa ha dichiarato durante un’intervista.

