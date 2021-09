Stefano Oradei e l’addio a Ballando con le Stelle: il ballerino rivela le sue intenzioni sul futuro

Un altro maestro di ballo potrebbe lasciare Ballando con le Stelle. Si tratta del bravissimo Stefano Oradei che in una recente intervista non ha esitato a confessare il suo desiderio di “crescita” e di “cambiamento”.

Il desiderio di cambiare

Ballando con le Stelle torna il 16 settembre con una nuova edizione e tra i maestri di ballo ci sarà, come sempre, anche Stefano Oradei. Il professionista rilasciando un’intervista a Mio, ha parlato della prossima avventura nel programma che l’ha reso famoso e di ciò che gli piacerebbe fare in futuro.

Il programma è longevo e nonostante il successo che si rinnova di anno in anno, qualcuno dei suoi protagonisti, più volte ha ammesso di desiderare di cambiare.

Milly, una seconda mamma

A farlo per primo è stato Simone Di Pasquale, annunciando che quest’edizione di Ballando con le Stelle sarà l’ultima per lui. A presentare invece il fatto concreto, con l’uscita diretta dal programma, sono stati Samanta Togni (non la vediamo in trasmissione dal 2019) e quest’anno, Raimondo Todaro.

A quanto pare anche Stefano Oradei è pronto ad abbandonare Milly Carlucci? Il ballerino dopo diverse voci che giravano sul suo conto, ha preferito chiarire la cosa in un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”.

“Dopo Ballando mi piacerebbe cantare e recitare. Ho già fatto dei musical e sto studiando canto, ma vorrei fare anche qualche fiction in tv. Ad ora nel mio curriculum ci sono delle piccole apparizioni, ma non ho mai avuto un ruolo reale”. Ha fatto sapere l’artista ammettendo di essere molto riconoscente alla conduttrice perchè gli ha dato la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico.

“Milly è come una seconda mamma, sempre pronta a consigliarmi. E’ stata una donna che ha cercato di fare il meglio per farmi crescere, per darmi l’opportunità di far vedere che tipo di professionista sono, ho sempre un ringraziamento totale per lei”. Ha sottolineato.

Stefano Oradei conduttore TV?

Un’intera vita dedicata al ballo, quella di Stefano Oradei il quale oggi non esita ad ammettere di voler sperimentare nuove strade dello spettacolo, come per esempio quella della conduzione televisiva. “L’idea è di crescere. Io sono un ballerino professionista e ho totale rispetto per chi fa il conduttore di mestiere. Quindi prima di tutto dovrei prepararmi, ma poi perché no?”.

Per il momento, il maestro di Ballando con le Stelle è pronto per scendere in pista in questa nuova edizione, con una nuova allieva famosa, che cercherà di rendere una ballerina. E sicuramente ci regalerà come sempre, grandi emozioni.