Attrice e modella dalla bellezza mozzafiato, Miriam Leone torna nella sua amatissima Sicilia per convolare a nozze. Scopriamo tutti i dettagli.

La bellezza di Miriam Leone fa da cornice al suo talento di attrice, molto nota e molto apprezzata infatti è proprio in quest’anno, nel 2021, che è stata premiata con il Nastro d’Argento. A Miriam Leone è andato il titolo di riconoscenza come miglior attrice nel film dal titolo L’amore a domicilio.

In realtà il suo esordio è iniziato con il concorso di bellezza di Miss Italia dove, in quell’ occasione, Miriam Leone vinse la sessantanovesima edizione nel 2008. La passione della giovane catanese, però, è sempre stato il cinema, settore nel quale si è lanciata a capofitto registrando un ottimo riscontro.

Per lei, nonostante la giovane età, c’è una carrellata di successi che l’hanno vista protagonista di diverse serie televisive, grazie alle quali è entrata nella cerchia delle attrici più amate dal pubblico italiano. Non solo soddisfazioni nel campo lavorativo, che prospettano per lei grandi progetti per il futuro, ma Miriam Leone si appresta a compiere il passo più importante della sua vita.

Miriam Leone: nozze in vista per la bellissima siciliana

E’ pronta l’attrice Miriam Leone per pronunciare il fatidico ‘sì’, quello che la porterà a diventare la moglie di Paolo Carullo, suo compagno da circa due anni.

Ad ufficializzare la notizia con un comunicato formalizzato dall’ amministrazione comunale di Scicli, paese in cui si celebrerà il matrimonio. Sabato, 18 settembre 2021, nel Santuario di Santa Maria La Nova, Miriam Leone e Paolo Carullo si giureranno amore eterno. All’evento l’amministrazione sta lavorando da ben tredici mesi, così come hanno fatto sapere nella nota stampa, e la viabilità del centro storico sarà sospesa per le ore della celebrazione per permettere lo svolgimento del matrimonio.

La bellissima ex miss Italia e amatissima attrice ha scelto come cornice di questo evento indimenticabile, proprio la sua Sicilia, la terra che le ha dato i natali.

Al momento ancora tutto tace da parte degli sposi che, probabilmente presi dai preparativi, si sono celati nel silenzio assoluto.

Chi è Paolo Carullo?

Sul conto del promesso sposo di Miriam Leone non ci sono molte notizie, considerando come l’uomo non abbia neanche dei profili social. Sappiamo, però, che l’unione dell’attrice con Carullo dura da circa due anni in modo molto sereno e disteso tanto da portarli a compiere il grande passo.

Intanto, però, di Paolo Carullo, che non è mai apparso in foto pubbliche insieme a Miriam Leone, si sa che è laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po’ musicista, performer e al tempo stesso imprenditore.

Già lo scorso anno i rumors parlavano di un matrimonio in vista tra i due che la bellissima Leone si è vista costretta a smentire, in modo ironico, evidenziando la valanga di chiamate ricevute e di offese da parte degli zii della Sicilia che avevano appreso questa notizia fasulla.

L’attrice, però, aveva sottolineato la sua voglia di confetti dicendo che, comunque, si sarebbe tenuta pronta con il corredo.