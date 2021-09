Pierluigi Diaco, conoscete il compagno Alessio? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Il pubblico segue con ammirazione e stima il giornalista Pierluigi Diaco, anche conduttore e speaker radiofonico ma conoscete il compagno Alessio? Scopriamolo insieme.

Classe 1977, Pierluigi Diaco è sempre stato molto attivo nel campo sociale. Dopo aver militato per un primo movimento con l’azione cattolica, ha successivamente fondato il coordinamento antimafia di Roma con Andrea Scrosati.

Negli anni 90, Diaco si dedica alla conduzione di programmi più ‘leggeri’ come ad esempio Generazione X mentre negli anni 2000 darà uno spessore di approfondimento giornalistico a tutte le sue trasmissioni . Nel 2010 diventa direttore de Il Clandestino dopo essere stato per un anno il vicedirettore.

Sempre nello stesso anno il giornalista inizia una stretta collaborazione lavorativa con Maurizio Costanzo nelle vesti di autore dei programmi del marito di Maria De Filippi. La sua professionalità lo porta a mettersi in gioco anche in nuove vesti e così nel 2015 diventa uno dei concorrenti della decima edizione del reality show de L’Isola dei Famosi. L’esperienza da naufrago, però, si conclude nel corso della quinta puntata quando Pierluigi Diaco venne eliminato.

Oltre la vita lavorativa molto brillante, Pierluigi Diaco vive un momento d’oro anche in tema d’amore: sapete chi è il suo compagno?

Pierluigi Diaco e il compagno Alessio

Galeotto per il loro amore è stata la passione per il giornalismo ed è proprio la scrittura e l’amore per la notizia che accomuna Pierluigi Diaco e il compagno Alessio Orsingher, nato a Massa nel 1986.

Alessio è diventato giornalista nella redazione de Il Tirreno mentre segue gli studi all’Università di Pisa, dove si è laureato in Scienze Politiche. Oltre alla passione per il giornalismo, Alessio coltiva anche quella per la pallavolo, uno sport esercitato a livello professionale.

Intanto il giovane Alessio continua a coltivare la passione per il giornalismo con degli studi specifici che lo portano prima a Milano e poi a Roma, diventando giornalista professionista e settorializzandosi in temi di politica e economia. Orsingher inizia la collaborazione con Michele Santoro, dove sarà inviato delle sue trasmissioni.

Quando è nato l’amore di Pierluigi Diaco e Alessio?

Il colpo di fulmine tra i due giornalisti è scoccato nel 2015 quando il giovane Alessio era impegnato nella co – conduzione della trasmissione Tagadà, al fianco di Tiziana Panella, su La7. Alessio dal carattere più riservato non si è mai sbottonato sui suoi sentimenti per Diaco che, invece, ha espressamente raccontato il suo amore e soprattutto dell’importanza dell’arrivo di Orsingher nella sua vita.

Infatti, secondo quanto raccontato direttamente dal giornalista Pierluigi, è stato proprio l’amore di Alessio a salvarlo da un periodo molto buio e difficile della sua vita. Insomma una relazione solida e salda che ha permesso ai due di convolare in nozze nel 2017, attraverso una cerimonia ufficializzata a Roma da Maurizio Costanzo, amico e collega di Pierluigi Diaco.

Attualmente la coppia vive felicemente nella Capitale in un appartamento con vista Colosseo, in compagnia di Ugo, il loro amato bassotto anche se Pierluigi Diaco, stando alle voci di corridoio, sembra essere pronto per diventare genitore.