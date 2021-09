Una Vita, anticipazioni del 16 settembre | Cesareo crolla in tribunale, Velasco vicino alla verità sul caso Marcia

Una Vita ritorna anche oggi con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Secondo le anticipazioni, oggi 16 settembre, tutto sarà concentrato sul delitto di Marcia. Ecco cosa succede

Il processo

La telenovela spagnola di Canale 5 oggi 16 settembre sarà concentrata sulla deposizione di Cesareo che Velasco però renderà nulla perchè non è in grado di individuare Genoveva. Intanto Felipe e Mendez sono certi che il processo potrebbe rischiare un esito fasullo. Ma andiamo per ordine con i dettagli.

Secondo le indagini Marcia è stata uccisa da ignoti, ma è arrivato il momento del giudice, il quale dovrà pronunciarsi dopo aver ascoltato tutte le testimonianze. Dove si trova l’assassino della povera domestica? Non ci sono prove e i testimoni hanno poco cedibilità: sono questi i punti di forza della difesa di Velasco. Sarà Cesareo a parlare primo e l’ avvocato di Genoveva è pronto a sfoderare gli artigli…

La testimonianza di Cesareo

Il giudice ascolterà ciò che ha da dire il vigilante e poi quest’ultimo sarà interrogato sia dall’accusa che dalla difesa. Felipe intanto cerca di apparire come difensore di Genoveva, con la speranza di poterla incastrare, ma il suo piano non darà i frutti sperati. La furba Laura alla fine ha deciso di rifiutare l’offerta del marito della sua padrona e si è affidata totalmente alla mente truffaldina di Velasco.

Durante la deposizione Cesareo è visibilmente agitato: un punto a favore dell’avvocato, il quale non esita a metterlo ancora di più in difficoltà. Velasco infatti lo mette in trappola e l’inesperto Cesareo ci casca con tutte le scarpe, andando in confusione e rendendo le sue parole incerte e confuse.

La trappola di Velasco

Cosa combina Velasco per mandare nel pallone il vigilante? Gli presenta tre donne di spalle con il capo coperto e vestite bene. Sono vestite proprio come la descrizione che Cesareo fa della presunta assassina Genoveva Salmeron.

Successivamente davanti alla corte e al giudice gli chiede di individuare l’accusata tra le tre. Una mossa più che astuta quella dell’avvocato, che come lui spera, screditerà tutta la versione del testimone. Cesareo infatti non riesce a riconoscere la Salmeron e a questo punto l’esito del processo potrebbe essere davvero gravemente compromesso.

Intanto Felipe è molto arrabbiato: non riesce a sopportare che la morte di Marcia potrebbe rimanere impunita. Rimane tutto nelle mani di Laura, la seconda testimone, ma la domestica non è più affidabile e non ci sono grosse speranze di un capovolgimento della situazione.