Sossio Aruta e Ursula Di Bernardo si sono lasciati? L’ex gieffino prima sbotta sui social, poi cancella tutto

Nel corso degli anni il dating show Uomini e Donne ha contribuito alla nascita di molteplici relazioni. Alcune, una volta terminato il programma, sono sbocciate in vere e proprie storie d’amore; altre, invece, non sono andate oltre. Questa volta a finire sotto i riflettori è la coppia del trono over formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Alcune ore fa Sossio ha pubblicato un post sul suo account Instagram ufficiale tramite il quale ha annunciato la fine della storia con Ursula. Successivamente, nel rispondere a un commento di uno dei suoi follower, la ex dama ha espresso a parole tutta la delusione nei confronti del gesto del suo (ex?) compagno. L’annuncio della fine della relazione tra Aruta e la Bennardo è stata una vera e propria doccia fredda per tutti i loro fan, i quali erano abituati a vedere sui social foto e video della coppia in piena armonia e complicità… ma non è tutto. Il mistero è molto più fitto di quanto possa sembrare! Perché? Ecco tutti i dettagli.

L’annuncio di Sossio

La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è nata negli studi di Uomini e Donne. Dopo aver scelto di uscire dal programma e provare a coltivare il loro rapporto lontano dalle telecamere, tutto sembrava andare per il verso giusto. Dall’amore tra Ursula e Sossio, nel 2019 è nata la piccola Bianca, simbolo del trionfo del loro amore. Nelle ultime ore, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato.

Sul suo account Instagram ufficiale, nelle scorse ore Sossio ha pubblicato un post con sfondo nero e la scritta “Game over“, accompagnato dalla seguente didascalia: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali […]”.

Il messaggio si conclude con la richiesta da parte di Sossio di rispettare questo momento così delicato, e di “non cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.”

La reazione di Ursula… e un gesto inaspettato

Dopo la bomba sganciata da Sossio Aruta, anche Ursula ha sentito il bisogno di dire la sua. Sul proprio account Instagram ufficiale, infatti, la donna ha pubblicato una Ig stories raffigurante il commento di un utente: “Per me quando finisce un rapporto non si scrive ‘Game over’, per il semplice motivo che non è stato un gioco… ma…”. A queste parole, la Bennardo ha deciso di aggiungere la propria opinione: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

In seguito a tutto questo trambusto, però, Sossio ha compiuto un gesto più che inaspettato: ha cancellato il post incriminato dalla propria pagina Instagram. La coppia avrà optato per un cambio di rotta o l’ex cavaliere, vista la reazione di Ursula, ha deciso di rimediare al “danno” eliminando l’annuncio?