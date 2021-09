Avete mai visto la fidanzata dell’attore di Gomorra, Salvatore Esposito? Ecco chi è la bellissima Paola

Salvatore Esposito è il celebre interprete di Genny Savastano nella seguitissima serie tv Gomorra: ma avete mai visto la sua fidanzata Paola?

Napoletano doc, classe 1986, Salvatore Esposito è stato letteralmente travolto dal successo quando Sky ha mandato in onda la prima stagione della serie tv Gomorra. Da quel momento, il volto dell’attore è stato associato al personaggio di Genny Savastano, uno dei più amati ed apprezzati dagli appassionati del genere. Se della vita professionale di Esposito, dunque, si sa tutto, di quella personale e privata si conosce molto poco.

Salvatore Esposito, infatti, fidanzatissimo con Paola Rossi, ci tiene a rimanere lontano dal gossip e dai chiacchiericci che spesso coinvolgono i personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo un passato da single incallito, l’attore napoletano ha occhi solo per la sua compagna con la quale desidera mettere su famiglia. “È il vero valore aggiunto di ognuno di noi”, ha detto lui in una intervista per Vanity Fair confermando di sognare un futuro solo con la sua Paola.

Chi è Paola Rossi, fidanzata di Salvatore Esposito?

34 anni, laureata in Giurisprudenza con un master in Entertainment Law, Paola Rossi è stata la sola donna in grado di far capitolare Salvatore Esposito, single convinto fino all’incontro con la salernitana.

Lei, che lo ha conosciuto per la prima volta attraverso le interviste mandate in onda da Sky per la presentazione di Gomorra, è riuscita a fare breccia nel cuore dell’attore e sin da subito il loro è stato un grande amore.

Salvatore e Paola si sono incontrati per la prima volta a Salamanca e da quel momento non si sono più lasciati.

“Lei era lì a fare l’Erasmus, io in vacanza; mi ha conquistato dicendomi che mi aveva notato in quelle interviste che mandava in onda Sky prima della serie, come promozione – ha raccontato l’interprete di Gomorra – . Lì ho capito che le piaceva Salvatore, non Genny”.

Fidanzati dal 2014, dunque, Esposito e la Rossi hanno deciso di andare a convivere a Roma e, in futuro, di mettere su famiglia.

Salvatore Esposito e il futuro con Paola Rossi

Nonostante il successo di Gomorra abbia regalato a Salvatore Esposito un grande seguito di fan e un certo successo soprattutto tra le sostenitrici donne, il cuore dell’attore batte solo per la compagna.

“[…]Sulla mia pagina Facebook in pochi giorni sono arrivati 360 mila follower e attraverso i social ho ricevuto proposte sessuali e foto hard da donne, ma anche da uomini”, ha raccontato lui, ammettendo di non aver mai approfittato di questo successo per conoscere più donne.

“[…] Non mi sono mai fidanzato fino a due anni fa, quando ho conosciuto Paola, una ragazza di Salerno con cui ci siamo presi subito – ha aggiunto lui in una intervista del 2014 – . Lei compensa il mio essere sognatore, è la mia parte razionale”.

Dopo la laurea di lei, dunque, Esposito ha deciso di trasferirsi a Roma con la compagna ed è con lei che sogna di mettere su famiglia.