Harry e Meghan, smacco alla coppia reale William e Kate: i due si prendono la scena internazionale

Harry e Meghan sono finiti sulla cover del Time nel giorno del compleanno di lui: un avvenimento che passerà sicuramente alla storia ma che nel presente, non ha ricevuto di certo una standing ovation. Sono piovute le critiche dal popolo del web e non sono mancati gli studi degli esperti della comunicazione, i quali hanno messo subito in chiaro: “chi comanda nella coppia è lei!”

Non era mai accaduto prima

Sono stati inseriti tra le cento persone più influenti del mondo, il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Una notizia accolta freddamente dagli inglesi, arricchita dalle polemiche dopo che la coppia, è apparsa sulla cover di Time del 15 settembre. Una data che è tutto un programma, visto che è uscita proprio il giorno del compleanno del nipote ribelle della Sovrana, il quale ha spento 37 candeline.

Nessun principe inglese fino adesso, aveva conquistato la copertina del celebre e influente settimanale statunitense. Ancora uno smacco per la Royal Family, così tanto legata alle proprie tradizioni. In rete però la cosa non è stata accolta con entusiasmo, perchè le immagini, sono risultate troppo costruite, fortemente filtrate e decisamente poco naturali.

Comanda Meghan

“In un mondo in cui tutti hanno un’opinione sulle persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono. Non lo fanno solo per opinare. Corrono verso la lotta “ E’ la didascalia che accompagna la foto del post condiviso in queste ore da Time su Instagram.

Trattandosi del principe Harry e di sua moglie, si è messo in moto all’istante un esercito di esperti della comunicazione per analizzare le foto in questione e alla fine si è arrivata alla conclusione che “I duchi vogliono mostrare al mondo l’immagine di una coppia di potere. Ma nella loro relazione chi comanda è lei”

LEGGI ANCHE ———–>Il Principe Harry è malato: cosa ha il marito di Meghan Markle

Le critiche dai social

La scelta di apparire sulla copertina del Time non è stata accolta positivamente dal mondo social. C’è una gran fetta della popolazione e di internauti infatti, che non ha accolto di buon grado la scelta dei duchi di Sussex di allontanarsi dalla famiglia reale e soprattutto di aver rivelato dettagli intimi della vita a palazzo. Harry e Meghan del resto non sono tanto amati in patria, tanto che sono scivolati negli ultimi posti della top parade dei reali più amati in UK.

LEGGI ANCHE ———–>Harry e Meghan scalpitano per il ritorno a Buckingham Palace, ma c’è lo stop della Regina Elisabetta

Ma cosa dicono gli esperti di comunicazione? Darren Stanton, per esempio, esperto del linguaggio del corpo, dice che Meghan assume “una posizione a gambe larghe per mostrarsi potente”. Harry, nel frattempo, “è costretto ad appoggiarsi a sua moglie”. Una posizione che lo mette in secondo piano alla moglie.