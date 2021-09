Luca Turco, il Niko Poggi di Un Posto al Sole, ha trovato l’amore sul set della soap partenopea: ecco di chi si tratta

Sono passati 4 anni dall’inizio della love story tra Luca Turco e Giorgia Giantiempo, attori amatissimi di Un posto al Sole. Le loro foto sui social fanno sognare e i fan, i quali non esitano a riempirli di cuoricini.

Una coppia bellissima

I fan fedelissimi di Un Posto al Sole lo sanno già che la soap italiana più longeva di sempre, non solo appassiona quotidianamente con le sue trame milioni di telespettatori, ma contribuisce anche a far nascere l’amore, a creare coppie e addirittura famiglie. Tra loro ci sono Luca Turco e Giorgia Gianetiempo che sul set interpretano rispettivamente Niko Poggi e Rossella Graziani.

La coppia si è formata nel 2017 e nonostante la loro giovane età, lui 31 anni e lei 24, convivono a Napoli da un paio d’anni. Luca e Giorgia sono attivissimi sui social e i fan praticamente li adorano, soprattutto quando pubblicano foto che li ritraggono insieme.

Luca e Giorgia sui social

Tempo fa si era sparsa anche la voce del matrimonio, perchè Turco aveva condiviso una foto che lo mostrava con un anello, pronto per la sua fidanzata. L’attore però ha poi spiegato che si trattava solo di un regalo senza nessuna proposta: loro per adesso stanno bene così e non c’è motivo di bruciare le tappe.

Un’altra foto, molto più recente, che risale a queste vacanze estive, ha fatto battere forte il cuore ai follower della coppia. Luca e Giorgia sono in Grecia sotto un cielo bellissimo colorato del tramonto. Lui la bacia sulla fronte, lei indossa un vestito bianco romantico che risalta tutta la sua bellezza mediterranea.

“Auguri alla coppia più bella “ scrive un utente al margine del post. Oppure: “Belliii, Felici e Innamorati” e “Siete due bellezze greche. Un abbraccio. Ciaoo” .

Una storia d’amore di giovani ragazzi

Recentemente Luca Turco, durante un’intervista rilasciata a Visto, ha parlato del suo rapporto con Giorgia e di come si vivono la loro storia in spensieratezza proprio come fanno i loro coetanei:

“Siamo due persone che hanno come valori l’educazione e l’autenticità. Ci piace viaggiare, andare a cena fuori. La nostra specialità sta nelle nostre personalità. Tra di noi giochiamo e scherziamo continuamente. Non abbiamo niente di più rispetto ai nostri coetanei”.

E per quanto riguarda i social ha specificato:

“Sui social cerco di rispondere a tutti, sia per quanto riguarda la soap, sia sugli aspetti legati alla mia vita personale, che ultimamente devo dire interessa molto di più. Non mi nego, tengo riservati solo alcuni aspetti del privato”.