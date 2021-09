Reazione a catena, è polemica sul web: “Stavolta avete esagerato”

Reazione a catena – L’intesa vincente è il programma che fa compagnia agli italiani nel periodo estivo al posto de L’Eredità. Di recente il conduttore Marco Liorni e i produttori stanno facendo parlare di sé per una domanda che ha scatenato i fan. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Reazione a catena al centro delle polemiche

Reazione a catena- L’intesa vincente è un quiz in cui ci sono due squadre con tre giocatori a testa che si sfidano in una serie di prove di logica per aggiudicarsi il montepremi. La prima puntata è andata in onda il 2 luglio 2007 e tanti sono stati i conduttori di grande spessore: Pupo, Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi fino ad arrivare a Marco Liorni. Il quiz sostituisce L’eredità che a breve tornerà in onda con il bravissimo Flavio Insinna. Quest’edizione ha fatto molto parlare per una serie di episodi. Basta ricordare la campionessa Sara Vanni del team le Sibille criticata per il suo orientamento sessuale. Per questo motivo è stata costretta a denunciare tutti quei profili social che non hanno spezzato le parole sul suo conto. Marco Liorni si era schierato a suo favore, riferendo che ha fatto bene ad agire per vie legali. Adesso il programma è al centro delle polemiche per un altro evento avvenuto in questi giorni. Ecco di cosa si tratta.

“Stavolta avete esagerato”

Il gioco prevede che la squadra vincente deve rispondere a una serie di domande cercando di individuare la logica che lega due o più parole. Stavolta i riflettori sono puntati sul team dei Fraintesi. Nella puntata di ieri non sono riusciti a individuare l’ultima parola. Stavolta però la colpa sarebbe degli autori che non sono stati chiari nel gioco. Le parole a disposizione erano bolla e pietra. Nel mezzo è stata collocata un’altra con la sillaba mo e con la lettera finale a. I ragazzi hanno provato a dare come soluzione montagna. “Stasera la parola esatta è la montatura”, ecco la frase finale pronunciata da conduttore prima di augurare una buona serata ai telespettatori. Molte sono state le critiche che hanno creato scompiglio nel web: “Non c’è alcun tipo di collegamento”, “Stavolta la produzione ha esagerato” e tanti altri commenti non sono passati inosservati.

A breve nuova edizione de L’Eredità

Per il momento né il conduttore né i produttori di Reazione a catena si sono espressi a riguardo. Il programma in un modo o nell’altro fa sempre parlare di sé, chiaro segno che è sempre seguito. A breve saluteremo Marco Liorni per riprovare più carico che mai Flavio Insinna della conduzione de L’eredità. Potrà contare sul sostegno delle due professoresse: Ginevra Pisani e Sara Arfaoui. Sicuramente anche quest’anno non mancheranno i colpi di scena e il merito sarà soprattutto dei concorrenti che si metteranno alla prova.

