Uomini e Donne, nuovo amore per l’ex corteggiatrice Nicole Mazzoccato | Ecco chi è il bellissimo

Uomini e Donne è il programma che permette a tanti partecipanti di ottenere successo anche una volta andati via dallo studio. Tra i volti emergenti c’è una delle influencer e più amate del momento. Si tratta della bellissima Nicole Mazzoccato. Da poco è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ecco di chi si tratta.

Il percorso di Nicole a UeD

In questi giorni sono andate in onda le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Come consuetudine l’attenzione si è focalizzata sulla dama Gemma Galgani, soprattutto in seguito al suo intervento al seno. Ha dato subito del filo da torcere a Isabella Ricci, con la quale non va molto d’accordo, ragion per cui era inevitabile uno scontro verbale. Per quanto riguarda i tronisti, stanno conoscendo i giovani pretendenti. Alcuni riescono a trovare l’anima gemella mentre altri non riescono nell’impresa. In passato i telespettatori si sono emozionati assistendo a delle scelte commoventi e tra queste c’è quella di Fabio Colloricchio. Quest’ultimo aveva scelto Nicole Mazzoccato, ma nessuno aveva scommesso sulla loro reazione. Poi con il tempo si sono ricreduti tutti, dal momento che sono stati insieme per un paio di anni. Purtroppo le loro strade si sono separate e lui ha voltato pagina accanto all’attuale fidanzata Violeta Mangrinan conosciuta in un edizione spagnola de L’Isola dei famosi.

Nuova fiamma per l’ex corteggiatrice

Nonostante sia un personaggio pubblico, Nicole ha sempre voluto tutelare la sua vita sentimentale dal gossip. Dopo aver lasciato Fabio, si è dedicata al lavoro e alla sua attività di influencer. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso: occhi chiari, capelli scuri e fisico mozzafiato. Sono tutte le caratteristiche che potrebbero far perdere la testa a chiunque, eppure fino ad oggi la ragazza non si è mostrata con nessuno in pubblico. Nelle ultime ore, invece, ha dato una splendida notizia: finalmente ha ritrovato l’amore. Ha pubblicato la prima foto di coppia su Instagram. Si chiama Armando Anastasio ed è un calciatore che gioca nella Reggiana. Ha il ruolo di difensore e ha 25 anni. Pare che già convivono a Reggio Emilia insieme a un cagnolino di nome Nikki. Nicole spesso è stata al centro dell’attenzione però alcuni flirt solo sussurrati, ma mai confermati. È stata citata con nomi di un certo spessore, come Mario Balotelli e Salmo. Sono state chiacchiere finite subito nel dimenticatoio perché non ci sono mai state prove concrete.

Valentina contro UeD

Valentina Autieri ha espresso un suo pensiero sulle coppie nate nell’ultimo periodo nello studio. A parer suo molte puntano solo sulla visibilità, per questo motivo non c’è un lieto fine. Probabilmente avrà fatto riferimento a Samantha Curcio e Sophie Codegoni. Anche su Luca ed Elisabetta non ha espresso una buona opinione. In effetti hanno trascorso le vacanze estive e adesso si sono detti addio. Molti concordano con Valentina, in quanto vorrebbero assistere di nuovo a scelte emozionanti come quella di Fabio e Nicole.

