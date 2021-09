Neanche il tempo di dare il via alle nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne che, immediatamente, spunta la rivelazione della ex fidanzata di Joele Milan, nuovo tronista della De Filippi.

E’ entrato nella rosa nei nuovi volti di tronisti che saranno protagonista della stagione di Uomini e Donne, Joele Milan scelto dalla produzione del programma lo scorso agosto.

Maria De Filippi ha tagliato il nastro delle nuove puntate del suo seguitissimo programma proponendo dei tronisti molto interessanti, non solo per la loro determinazione nel trovare l’anima gemella ma soprattutto per lo spessore delle loro storie passate.

Un background molto interessanti quello dei nuovi tronisti, come dimostrato ad esempio dalla storia di Andrea Nicole ma Joele Milan, 26 enne di Dolo, non è da meno. A pochi giorni dall’inizio del suo percorso spuntano già presunti scheletri nell’armadio, stando alle dichiarazioni social fatte dalla sua ex fidanzata. Cosa ha dichiarato la ragazza? Scopriamolo insieme.

La rivelazione choc della ex di Joele Milan

Parole scottanti quelle scritte dalla ex fidanzata del nuovo tronista di Maria De Filippi. Da pochi giorni sono iniziate le nuove puntate di Uomini e Donne ma già la stagione promette tante sorprese e colpi di scena per gli appassionati. Intanto al centro dell’attenzione c’è il giovane Joele Milan, nuovo tronista di Dolo in cerca dell’amore.

Joele, di appena 26 anni, lavora in una concessionaria a Mirano, in provincia di Venezia. Ha alle spalle una relazione molto importante ma conclusasi in modo brusco. Stando a quanto raccontato dal nuovo tronista, la sua storia d’amore si è conclusa perché Joele avrebbe trovato la sua fidanzata a letto con il suo miglior amico. Insomma un doppio tradimento che ha segnato profondamente i sentimenti del tronista.

Iniziato ora il suo percorso televisivo, spunta una rivelazione choc proprio della sua ex fidanzata, Beatrice Zampieri: “Mi seguiva, si appostava sotto casa”.

Il contrattacco di Beatrice

Alla luce delle accuse mosse da Joele Milan alla sua ex fidanzata per la loro storia d’amore finita in modo poco piacevole, Beatrice Zampieri decide di dire anche la sua versione dei fatti.

Ovviamente la giovane donna ha rifiutato quanto dichiarato da Milan, definendole tutte bugie sul suo conto. Per prima cosa, Beatrice ha risposto all’accusa fatta dal nuovo tronista che ha dichiarato di averla trovata a letto con il suo migliore amico.

“Per sparare queste stron*ate ha una faccia tosta…” ha risposto l’estetista che ha colorito la sua replica alle accuse con parole al vetriolo per il suo ex fidanzato.

Inoltre la donna ha spostato la patata bollente muovendo verso il suo ex contro accuse pesanti: “In effetti eri proprio tu che lo accompagnavi per seguirmi e farmi gli appostamenti sotto casa” ha dichiarato Beatrice Zampieri contro il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Come reagirà Joele Milan di fronte a queste scioccanti rivelazioni rilasciate dalla sua ex fidanzata? Si preannuncia un percorso ricco di scintille per il giovane di Dolo da poco in cerca dell’anima gemella e già alle prese con gli scheletri dell’armadio del suo passato.