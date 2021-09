Grande Fratello Vip, la serata della verità: dalle 4 nuove entrate al rischio squalifica per Goria e Tommaso Eletti

Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Nella seconda puntata è già tempo di bilanci, ma anche di nuovi ingressi: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nella scorsa puntata

Dopo l’ottimo debutto, in termini di share, di lunedì 13 settembre, questa sera – venerdì 17 – andrà in onda il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 dalle ore 21.15 circa. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Molte in realtà le cose accadute in questi primissimi giorni.

Da segnalare le nomination della scorsa puntata delle sorelle Selassié e di Manila Nazzaro, le quali però non andranno al televoto e non sono a rischio eliminazione. Sono inoltre da valutare alcune vicende che hanno fatto infiammare il web nelle scorse ore, come il caso Stephens – Goria o le parole di Tommaso Eletti (link in seguito).

Le new entry

Questa sera entreranno nella casa di Cinecittà gli ultimi quattro concorrenti. Si tratta della cantante Jo Squillo, dell’illusionista Giucas Casella, di Nicola Pisu e dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Quest’ultima, ancor prima di mettere piede nelle quattro mura più spiate d’Italia, è stata al centro di pesanti accuse da parte di Soleil Sorge, anche lei concorrente del GF Vip (link in seguito)

Dunque è atteso il chiarimento tra Sorge e Codegoni e non solo. Il Grande Fratello Vip ha già annunciato che domani – sabato 18 settembre – si terrà il primo GF Party all’interno della Casa, anche se gli animi non sono proprio festosi. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera.