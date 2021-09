Nella soap opera spagnola, Una Vita, la situazione diventa sempre più accesa: il processo prosegue e questa volta viene chiamata a deporre la domestica Laura. Cosa dichiarerà?

Una Vita, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle ore 14.10 ha dato il via alle nuove puntate della stagione che già promettono scintille. Al centro dell’interesse è ancora l’omicidio di Marcia sul quale proseguono le indagini che, però, non prendono una linea definitiva e sembra proprio che il colpevole resterà impunito.

Purtroppo in merito a questo delitto mancano le prove e ci sono solo dei testimoni che, adesso, tocca al giudice valutare e sentire le loro testimonianze, capendo quale di queste è la più attendibile. Velasco baserà la sua difesa proprio su questi elementi mancanti e cercherà di mettere alle strette proprio Cesareo.

Felipe ha cercato di assumere la difesa di Genoveva, così da riuscire ad incastrarla, ma la donna decide di affidarsi alle mani esperte e truffaldine dell’avvocato Velasco che riesce a mettere in difficoltà Cesareo, il quale per l’agitazione va nel pallone e inizia a tentennare durante la deposizione, destando sospetti da parte del giudice.

Laura è una testimone decisiva: cosa succede?

Nel processo per scoprire l’assassino di Marcia, viene chiamata a depositare la domestica Laura, la quale diventa una pedina chiave per la sua testimonianza. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, 17 settembre 2021, la donna però non ispira molta fiducia a Felipe, l’avvocato, perché la vede come facilmente influenzabile.

Grazie a Laura, Genoveva è stata scarcerata ora, l’Alvarez Hermoso, sospetta che possa essere stata nuovamente messa alle corde dalla Salmeron e il suo avvocato e che, costretta, regali la vittoria a Genoveva. Intanto la donna viene anche rassicurata dal suo avvocato difensore, Velasco che le spiega come Laura, di sicuro, deporrà in favore di Genoveva.

Sarà effettivamente così? La testimone diventa così una pedina chiave del processo di Marcia, riuscendo davvero a togliere ogni dubbio su Genoveva? Non ci resta che seguire la puntata.

La trappola per Cesareo

Fortunatamente Cesareo riesce a non cadere nella trappola tesa dell’avvocato truffaldino Velasco. Dopo essere stato chiamato a depositare, il povero vigilante viene messo alle strette dall’avvocato che, incalzando con le domande, lo fa agitare al punto che Velasco inizia ad entrare in confusione.

Successivamente Velasco organizza una trappola per il vigilante mettendo di fronte a lui tre donne di spalle con il capo coperto, abbigliate proprio come la presunta assassina Genoveva Salmeron. Chiede a Cesareo di riconoscere tra le tre Genoveva ma l’uomo, in stato di agitazione, non riconosce la Salmeron, rendendo così poco credibile la sua accusa.

Felipe è molto arrabbiato di fronte a questa trappola che rischia seriamente di lasciare impunito l’assassino di Marcia. L’unica ancora di salvezza, a questo punto, per arrivare alla verità è la deposizione della domestica Laura, sulla quale si concentra tutta l’attenzione del processo. Sarà grazie alla donna che si arriverà alla verità?