Uomini e Donne, anticipazioni 17 settembre: è il giorno del grande ritorno del cavaliere over | Ecco cosa sapere

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, venerdì 17 settembre, del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nelle scorse puntate

Questo pomeriggio, dalle 14.45 circa, torna con un nuovo appuntamento il programma di Canale 5, Uomini e Donne. Andiamo a vedere le anticipazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi di venerdì 17 settembre. Anche in questa edizione, come l’anno scorso del resto, il parterre sarà composto da troni misti, ovvero classici e over. Sono stati presentati, nel corso delle prime puntate della stagione, i quattro tronisti classici.

Si tratta di Matteo Fioravanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Nella puntata di ieri, abbiamo visto soltanto l’esterna di Fioravanti, ma non quella di Milan. Il giovane, inoltre, è al centro di accuse da parte della sua ex compagna e non sembra ancora aver scaldato i cuori del grande pubblico televisivo, anzi. Per gli altri siamo solo all’inizio delle conoscenze e ci vorrà qualche puntata in più per iniziare ad intravedere eventuali preferenze da parte dei tronisti.

La puntata di oggi

Il trono over sembra appassionare di più i telespettatori. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al grande ritorno di Ida Platano e, quest’oggi, potremo seguire le avventure di Armando Incarnato. Quest’ultimo, sarà impegnato in una nuova conoscenza. Al momento non conosciamo l’identità della dama, ma potrebbe trattarsi di Marika.

Il cavaliere napoletano si era subito mostrato interessato, mentre la dama ha mostrato un certo distacco, a causa del passato – certo burrascoso – di Incarnato nel programma. In seguito, dopo le esterne commentate da Andrea Nicole Conte, toccherà oggi a Roberta Ilaria Giusti, che ha approfondito la conoscenza con un corteggiatore. Ci sarà anche spazio per Matteo Fioravanti.