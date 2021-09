Avete mai visto il marito della giornalista, e conduttrice di Otto e Mezzo, Lilli Gruber? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Il pubblico italiano conosce Lilli Gruber come uno dei volti più noti del piccolo schermo: avete mai visto il marito della conduttrice di Otto e mezzo?

Di Lilli Gruber si sa molto a livello professionale: la giornalista e conduttrice di Otto e mezzo è uno dei volti più amati della tv ed è seguita nei suoi programmi di approfondimento da un pubblico molto affezionato.

Non tutti sanno che la donna è molto felice anche nella sua vita privata: è sposata dal 2000 con Jacques Charmelot. Scopriamo qualcosa di più sul marito della Gruber.

Lilli Gruber e l’incontro con Jacques Charmelot a Baghdad

Classe 1957 la bella Lilli ha colpito tutti fin dagli esordi della sua carriera soprattutto per il suo talento e la capacità di comunicare le notizie in modo impeccabile. Da sempre molto riservata preferisce parlare poco della sua vita privata e per questo si sa ben poco della sua relazione con l’uomo che è diventato il suo compagno di vita, Jacques Charmelot. In diverse interviste, però, la giornalista ha menzionato il marito e raccontato qualcosina in più.

Ospite di Vieni da me, il programma Rai condotto da Caterina Balivo, Lilli si è lasciata andare a qualche dichiarazione riguardo alla sua vita privata. “Mi sono sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita. Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro.”, ha detto la Gruber.

La giornalista e quello che sarebbe diventato suo marito, giornalista anche lui, si sono incontrati proprio lavorando. Il primo incontro è avvenuto a Baghdad e la scintilla è scoppiata subito, ma all’epoca entrambi erano impegnati sentimentalmente. Hanno chiuso le rispettive relazioni e hanno deciso di rischiare in nome di questo nuovo sentimento: il loro è un grande amore, confermato dalla scelta di sposarsi. Del suo consorte la Gruber ha detto che, fortunatamente, non appartiene alla categoria dei francesi insopportabili perché ha trascorso la sua vita in gran parte negli Stati Uniti.

Lilli Gruber conquistata dalla forza e dall’umorismo del giornalista francese

In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” la giornalista ha raccontato di come Charmelot sia riuscito a conquistarla. A quanto pare il giornalista possiede un notevole senso dell’umorismo e una forza d’animo che hanno colpito Lilli, una donna nota per la sua determinazione. Spesso viene considerata fin troppo intransigente con gli ospiti del suo programma che incalza con domande pungenti e sempre attinenti.

Con il marito la Gruber condivide la passione per la politica, ma anche quella per le camminate veloci e per la ginnastica a corpo libero: i due sono stati spesso paparazzati al parco intenti a tenersi in forma mentre trascorrono del tempo insieme. Jacques sostiene la moglie anche nelle sue numerose battaglie civili sulla parità di genere: la Gruber ha espresso con forza il suo punto di vista da scrittrice nel libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”.