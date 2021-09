Claudio Amendola, conoscete sua figlia Alessia? Ecco chi è

Claudio Amendola è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati. Ha un curriculum degno di tutto rispetto ed è seguito da tanti italiani fin dai suoi primi esordi. Non tutti sanno che ha una figlia che ha seguito le sue orme. Si chiama Alessia ed è dotata di grande professionalità. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

La carriera di Claudio Amendola

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio 1963. Le prime nozze sono avvenute con Marina Grande che lo ha reso padre di due figlie: Alessia e Giulia. Dopo la separazione si è lasciata andare tra le braccia della collega attrice Francesca Neri. Dal 2010 sono marito e moglie e nel 1999 è nato il figlio che hanno chiamato Rocco. Nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli di spicco sia nel piccolo schermo che al cinema. Il suo primo esordio c’è stato nel 1983. Tra i film più celebri ci sono Mary per sempre, Caterina va in città, Noi e la Giulia e Come un gatto in tangenziale. Sicuramente tutti ricorderanno I Cesaroni, un telefilm andato in onda dal 2006 al 2014 e a breve lo vedremo nello show Star in the star condotto da Ilary Blasi. Per fortuna può contare sul sostegno della moglie e dei figli, come Alessia. Lei ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Ecco in che modo.

Una doppiatrice d’eccezione

Alessia Amendola è nata a Roma il 27 febbraio 1984. È un’attrice teatrale, doppiatrice e conduttrice radiofonica italiana. Tutti sono concordi nel dire che somigli molto al padre. Ha doppiato tanti attori del cinema internazionale: Lindsay Lohan in Quel pazzo venerdì e Baciati dalla sfortuna, Megan Fox in Il dittatore e Le tartarughe ninja, Jennifer Lawrence in Il lato positivo e tanti altri ancora. Ha anche doppiato i personaggi di alcuni cartoni animati come Baghera cucciolo in I cuccioli della giungla, Gwen Stacy in Spectacular Spider-Man e Noddy in Le avventure di Noddy.

Curiosità sul legame tra Alessia e Claudio

Nel piccolo schermo Alessia è comparsa in una puntata del programma Scherzi a parte. Era il lontano 2001 e lei, complice della produzione, ha fatto uno scherzo al padre. In poche parole aveva fatto credere di aver preso l’auto senza fare delle guide di prova. Ha detto di aver investito un ciclista, così Claudio senza esitazione aveva riferito alla polizia di essere stato lui al volante. Chiaro segno che è molto legato alla figlia, in quanto per lei farebbe qualsiasi cosa. Nel 2017 durante le riprese di una fiction, Claudio Amendola è tornato in albergo e si è sentito male. Per fortuna i soccorsi sono intervenuti in tempo salvandogli la vita. Ha potuto avere accanto le persone a lui care, in primis i figli.

