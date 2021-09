Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 17 settembre: il piccante segreto di Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi 17 settembre, raccontano nuove svolte nelle trame dei personaggi della Milano della metà del Novecento, che tanto appassionano il pubblico. Tanto per cominciare, Salvatore incontra Anna Imbriani e Giuseppe ha un figlio segreto.

Il Paradiso delle Signore, cosa succede oggi

La felicità di Agnese per avere di nuovo sua figlia Tina a casa è palpabile, arricchita dal rapporto con Giuseppe, ben recuperato. Ma c’è qualcosa che quest’ultimo sta nascondendo a sua moglie, un grandissimo segreto che la donna ignara totalmente. L’uomo ha avuto un figlio da un’altra donna in Germania.

Nel frattempo Salvatore incontra per la prima volta Anna e rimane colpito dalla sua bellezza. Adelaide dal canto suo capisce che è il momento di passare alla maniere forti con Ludovica e senza esitazione cerca di convincere Marcello a mettere un punto definitivo con la Brancia. Vittorio è al settimo cielo per il suo nuovo progetto e ormai tutta la sua attenzione è concentrata al lancio de Il Paradiso Market .

I due Amato hanno dei segreti

Tina è tornata finalmente dai suoi genitori e al Paradiso. Agnese è felicissima per questo: può riabbracciare la sua bambina! La donna l’ha anche presentata ad Armando, il quale era molto curioso di conoscere la piccolina di cui Agnese gli ha sempre parlato. Ma le cose in realtà non sono cosi rosee e tranquille: Tina sta nascondendo qualcosa e lo si capisce dal fatto che no parla volentieri né di suo marito Sandro, né della sua carriera. Con lei sono due i componenti della famiglia Amato a mantenere un segreto. Giuseppe infatti, anche lui, non sta dicendo tutta la verità perchè ha un figlio tenuto nascosto, nato fuori dal matrimonio e adesso la madre è riuscita a trovarlo.

L’Amato senior non vuole assolutamente che né sua moglie né i suoi figli scoprano la verità su ciò che è accaduto in Germania ma le cose non sembrano così semplici da gestire.

Roberto nasconde Anna Imbriani

C’è qualcun altro intanto che ha qualcosa da dire ma che non può: si tratta di Roberto. Il Landi infatti sta nascondendo Anna da Vittorio perchè quest’ultima gli ha chiesto aiuto e non vuole che lo sappia il Conti, il quale contento di riabbracciare il suo vecchio amico, non immagina neanche una cosa del genere.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l’ex Venere del grande magazzino, farà un incontro importante che darà una forte scossa alle trame della soap. Gli spoiler ci annunciano che Salvatore la incontrerà al Circolo, dove lei intanto ha trovato un lavoro e se ne innamorerà. Che magari sia Anna sia la donna che gli farà dimenticare Gabriella?

Tutto quello raccontato finora, accade mentre in casa Brancia l’amore la fa da padrona. Ludovica infatti è tanto innamorata di Marcello e non vuole assolutamente cedere ai ricatti della Contessa e per questo motivo decide di recarsi al Circolo proprio a braccetto con il Barbieri. Ma la ragazza potrebbe avere delle brutte sorprese. La Di Sant’Erasmo infatti non intende accettare che una donna di classe e di alto livello sociale come Ludovica, possa accompagnarsi a un umile barista.