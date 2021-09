Arriva una dolcissima dedica sul profilo Instagram ufficiale del conosciutissimo Federico Fashion Style per una donna a lui molto cara. Di chi si tratta?

Tutte le donne, vip e meno note, sognano di essere curate nel look dal più grande coiffeur d’Italia, il giovane e talentuoso Federico Fashion Style. Oggi è diventato un vero fenomeno non solo dei saloni del Bel Paese ma soprattutto della televisione e delle donne del mondo dello spettacolo, così Federico Lauri di Anzio, paese dov’ è nato e cresciuto è diventato un vero artista delle forbici.

Il trampolino di lancio per il giovane Federico è stato proprio un reality che lo ha portato alla ribalta del mondo dei vip. Da quel momento in poi è iniziato il fenomeno che lo ha reso Federico Fashion Style, uscendo dai saloni e approdando anche nelle trasmissioni televisive nelle vesti di opinionista.

Non solo donne che partono da ogni luogo della nazione per raggiungere i suoi saloni e avere il privilegio di avere il look curato direttamente da lui ma soprattutto viaggi di Federico Fashion Style in ogni parte del mondo, come ad esempio Dubai. In questa vita frenetica, però, c’è un amore solido che lo ancora ad una donna. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Federico Fashion Style auguri ad una donna speciale: chi è?

C’è una donna che nel cuore del più grande artista del look non uscirà mai, parliamo infatti della giovane e bellissima mamma di Federico Fashion Style.

Un amore che si rinnova, infatti il coiffeur ha tutto il suo sentimento per sua madre Angela D’Amico, da Federico definita da sempre il suo gioiello più grande.

In occasione del compleanno di mamma Angela, Federico ha pubblicato la foto della donna e le ha fatto gli auguri social, condividendoli con tutti i suoi migliaia di follower.

“Auguri alla mamma più fashion che c’è” ha scritto Federico, scegliendo una foto della donna dove si evidenzia la bellezza naturale e soprattutto la giovinezza. Infatti mamma Angela sembra essere sorella di Federico Fashion Style, così come commentano gli stessi fan del hair stylist: “Ma è una ragazzina” scrivono in calce alla foto.

Ecco chi è Angela D’Amico

Bellissima e giovanissima ma anche una guida determinata e forte per Federico, infatti mamma Angela D’Amico è amministratrice del progetto professionale del figlio, ovvero dei ‘Saloni delle Meraviglie’.

La donna ha un carattere molto riservato per cui, anche essendo la spalla destra di suo figlio, cammina sempre un passo indietro per non togliere la meritata scena a Federico. Intanto il pubblico da casa l’ha conosciuta meglio quando è stata ospite a gennaio a ‘Live – Non è la D’Urso’.

LEGGI ANCHE : Federico Fashion Style vittima di un atto vandalico. Ecco cos’è accaduto

LEGGI ANCHE : Federico Fashion Style come una furia | La sua rabbia sui social network

Sicuramente è una mamma grintosa, infatti della D’Amico si conosce un aneddoto simpatico: durante un’inaugurazione di uno dei saloni di Federico, non si è tirata indietro nel difendere a spada tratta l’hair stylist quando sono arrivate le Forze dell’Ordine chiamate dai vicini che segnalavano gli schiamazzi.