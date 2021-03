Federico Fashion Style vittima di un atto vandalico. Ecco cos’è accaduto

Il brutto episodio si è verificato a Cagliari, in Sardegna, dove il noto hair coiffeur, Federico Fashion Style è stato vittima di un grave atto vandalico che ha visto la sua auto danneggiata. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto?

Federico Fashion Style è il noto hair stylist delle vip, il più amato ed apprezzato coiffeur d’Italia, alle quali le donne dello spettacolo e non, si affidano per curare la loro immagine e i loro capelli.

Per raggiungere i suoi saloni, addirittura le vip si muovono da tutta la Penisola sapendo che, attraverso le sue moderne tecniche e i suoi sistemi di trattamento, daranno ottimi risultati al loro look, rendendole più belle e più sensuali, in barba alle cifre da spendere.

Così Federico Fashion Style, spesso ospite nei vari talk show per parlare della cura dell’immagine, ha da poco iniziato un tour in giro per l’Italia, per portare la sua professionalità nelle varie regioni del Bel Paese. Peccato, però, che durante le sue tappe in Sardegna è stato vittima di un brutto episodio di vandalismo.

Federico Fashion Style vittima di un atto vandalico

Non solo haters da tastiera ma anche barbari nella vita reale: così il tanto conosciuto ed estimato Federico Fashion Style è stato vittima di una spiacevole vicenda. Il tutto è accaduto mentre, in queste ore, si trova in Sardegna in un tour nei vari saloni delle città dell’isola.

In realtà il tour già in precedenza si era dimostrato abbastanza difficile, mosso da polemiche che avevano visto coinvolto il noto hair stylist. Lo scorso 21 marzo, durante la puntata di ‘Live Non è la D’Urso’, l’ospite Luxuria aveva avuto uno scontro verbale proprio con Federico.

Al centro del dibattito c’era la cena fatta al ristorante dal coiffeur in Sardegna, zona bianca. “Non è che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio si fa il tampone e va a cenare in Sardegna. Fare queste cose significa prendere in giro chi non può avere questo privilegio” aveva tuonato così Luxuria.

Federico Fashion Style si era discolpato dicendo di essere stato a cena in un ristorante, per giunta pieno di persone, e di non aver fatto nulla di male. “Non ho fatto nulla di male, ho seguito le regole che ci sono in una zona bianca” aveva replicato l’hair stylist.

L’auto di Federico Fashion Style è stata danneggiata

La tournée di Federico Fashion Style, nonostante le varie polemiche social mosse, continua ad andare avanti ma nella scorsa notte è stato messo in atto un gesto vandalico contro di lui.

Nella città di Cagliari, qualche barbaro ha danneggiato l’auto di Federico, parcheggiata davanti all’hotel dove alberga. A renderlo noto è stato direttamente Federico su Instagram che ha informato i suoi follower di aver trovato la sua vettura danneggiata, con dei graffi ed il parafanghi staccato.

Un atto intimidatorio che non demoralizza, però, l’energico Federico che replica così: “Continuo il mio tour, non mi abbatto. Poveri illusi” risponde su Instagram.

L’hair stylist fa sapere che la sua macchina la riparerà mentre, invece, non c’è nessuna soluzione a chi fomenta all’odio. Inoltre Federico Fashion Style si domanda come mai questo accanimento verso lui che è solo un imprenditore che sta lavorando in maniera onesta.