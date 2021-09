Elton John allarma i suoi fan, annullato il tour europeo: “Forti dolori e fastidio”

Elton John si ferma e rimanda il suo tour europeo. Ad annunciare la notizia che ha rattristato i fan della star inglese, è stato lui stesso, con una comunicazione scritta nella quale spiega anche il motivo. Ecco cosa è successo.

Tour europeo di Elton John rimandato

E’ il tour europeo d’addio ai concerti dal vivo di Elton John ma il 74enne, star mondiale della musica, icona inimitabile, è costretto a fare i conti con l’età e la sua salute, ma non si arrende e non annulla, ma rimanda. Cosa lo ha spinto a spostare più in là l’evento tanto atteso dai suoi fedelissimi fan?

E’ di qualche ora fa la notizia che il Farewell Yellow Brick Road tour in Europa scatterà solo nel 2023. A comunicarlo è l’Ansa, con una dichiarazione scritta dal cantante che spiega che il problema all’anca non è stato superato: “E’ con grande tristezza e con il cuore pesante – si legge nel messaggio di sir Elton – che sono costretto a riprogrammare le date del mio Farewell Yellow Brick Road tour in Europa e nel Regno Unito dal 2021 al 2023.”

Il problema all’anca

Elton John ha dei grossi problemi all’anca come lui stesso ha raccontato: “Alla fine della pausa estiva ho cominciato ad avvertire un forte dolore e fastidio alla mia anca. E a dispetto della fisioterapia e delle cure intensive degli specialisti questo dolore ha continuato a peggiorare incrementando la mie difficoltà nei movimenti”.

L’artista ha deciso quindi di sottoporsi ad un’operazione il prima possibile, per riacquistare la sua forma e per evitare complicazioni in futuro o al lungo termine. L’artista tuttavia conferma che prima di operarsi sarà presente all’ evento in programma il 25 settembre e conferma anche la parte americana del tour, che dovrebbe partire a inizio del 2022 da New Orleans.

Specifica inoltre che comprendere “la frustrazione” dei fan britannici ed europei, già costretti a “pazientare” durante il periodo di maggiori restrizioni legate alla pandemia di Covid, ma promette loro che l’attesa sarà ricompensata. “Love, Elton x'” conclude come di consueto il Captain Fantastic.

Pare invece sia rimasto invariato l’appuntamento del 4 giugno 2022, quando l’artista inglese sarà regolarmente in concerto a San Siro. E’ Adolfo Galli (D’Alessandro & Galli) a confermarlo e a fugare tutti i timori subito emersi tra i fan, dopo la divulgazione delle notizie di stampa.