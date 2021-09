La confessione di Giulia De Lellis: “Lo faccio e lo consiglio….” | Il retroscena mai raccontato

Torniamo a parlare di un tema molto attuale e molto importante per la società odierna: la salute mentale. L’utilizzo di questo termine non comprende solo determinate patologie, bensì anche il nostro equilibrio e la nostra serenità interiore. Giulia De Lellis, nota influencer romana seguita da milioni di fan, ha di recente affrontato questo argomento durante alcune Insta stories sul suo profilo social.

La ragazza è solita condividere con i suoi follower (quasi) tutto ciò che succede durante le sue giornate, instaurando così un rapporto stretto e confidenziale con chi la segue. In una delle sue ultime chiacchierate social, Giulia ha deciso di rispondere a delle domande poste da alcuni dei suoi fan. Tra i tanti argomenti trattati vi è anche quello della terapia e della salute mentale, appunto. Ecco le parole dell’influencer.

I social come mezzo per lanciare messaggi importanti

Da quando sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana, tanti sono stati gli eventi avversi associati all’uso dei social network, specialmente riguardanti i ragazzi più giovani. Foto di corpi perfetti e vite all’insegna del lusso sfrenato possono condurre gli adolescenti a creare una sorta di mondo interiore fittizio, il quale spesso confondono con la realtà. Per non parlare, inoltre, dei numerosi casi di stalking e cyber bullismo verificatisi negli ultimi anni. Per fortuna, tuttavia, alcuni scelgono di utilizzare i social come mezzo per aiutare, per lanciare messaggi e, tramite il racconto delle proprie esperienze, convincere chi li segue a prendere scelte importanti per la propria vita. Giulia De Lellis, nonostante tutte le critiche ricevute dall’inizio della sua attività, ha sempre dimostrato di essere una ragazza seria, assennata e di sani principi.

Durante alcune Ig stories, Giulia ha deciso di fare una chiacchierata virtuale con i suoi fan. Alla domanda di un/una follower: “Hai mai fatto terapia?”, l’influencer ha risposto: “Certo, più volte nella mia vita. Sto continuando e vi consiglio di farlo non solo se avete un problema, ma anche semplicemente l’esigenza di tirare fuori qualcosina in più, magari se siete un po’ più chiusi o un po’ più riservati”.

L’esempio delle celebrità

Ultimamente sono state tante le celebrità e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di raccontare uno degli aspetti più intimi e privati della propria vita. Per rimanere in tema di influencer, Chiara Ferragni è stata una delle prime a condividere con i suoi follower la propria esperienza. Chiara, sempre tramite i social, ha rivelato di vedere tutte le settimane un terapista, il quale la segue e la aiuta nella gestione dell’ansia, dello stress e a lavorare su sé stessa per migliorarsi sempre di più.

Dopo di lei, anche Chiara Nasti, in seguito a un periodo di assenza dai social, ha raccontato di aver praticato della meditazione per ritrovare il proprio equilibrio interiore.