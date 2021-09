Un Posto al Sole, anticipazioni 17 settembre: Renato è accerchiato, riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di venerdì 17 settembre della soap di Rai Tre Un Posto al Sole: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Renato e l’aggressione

Questa sera, venerdì 17 settembre, dalle ore 20.40 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo episodio dell’amata soap Un Posto al Sole. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne. Adele, che nelle scorse puntate ha dimostrato di avere dei dubbi sull’innocenza di Renato, si è ravveduta, e questa sera farà le sue scuse a tutta la famiglia Poggi. Picardi, però, ha dovuto subire anche il ritorno di Manlio, che l’ha costretta con l’inganno ad accusare Renato e ad allontanarsi da Niko.

A questo punto Giulia, preoccupata ad ogni modo dalle parole di Adele, decide di intervenire per impedire che il colonnello possa di nuovo manipolare la sua amica. Nel frattempo Renato si prepara per l’interrogatorio con Torre: sa bene di essere il sospettato numero per l’aggressione ma è deciso a raccontare tutta la verità. Niko, nel frattempo, sta per ricevere una notizia su Susanna: cosa accadrà?

I problemi di Fabrizio

Silvia è ormai ad un bivio: la Graziani deve decidere tra Michele e Giancarlo, ma la donna è molto confusa sui sentimenti che prova per entrambi. Chiederà consiglio a Mariella, ma riuscirà a venire a capo della situazione?

Intanto Fabrizio Rosato è sull’orlo di una crisi di nervi. La sua pubblicità del pastificio è stata attaccata pesantemente, con frasi offensive sia per l’azienda che per il suo capo. Marina, a questo punto, scoprirà un lato aggressivo di suo marito che non aveva mai visto e ne resterà spaventata. Ma tra le grinfie di Rosato finirà anche una sfortunata giornalista. Guai in vista per lui?