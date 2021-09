Matilde Gioli rivela le intenzioni per il suo futuro: “Ho avuto modo di riflettere…”

Nel corso degli ultimi anni la società ha iniziato ad affrontare alcuni temi che, fino a qualche tempo fa, erano considerati un tabù. Tra questi vi è anche quello della fertilità femminile. Ultimamente, alcune star del mondo dello spettacolo hanno espresso la propria idea a riguardo e, a tal proposito, l’attrice Matilde Gioli ha di recente affermato che sarebbe pronta a prendere in considerazione una decisione molto importante: congelare i propri ovuli.

Fino alla generazione precedente le coppie tendevano a sposarsi molto presto e, di conseguenza, a mettere al mondo i propri figli in giovane età. Ad oggi, invece, il nostro stile di vita è cambiato: la frenesia del lavoro e di tutto ciò che ci circonda rendono più difficile conciliare la propria vita privata e una carriera brillante. Scopriamo insieme come Matilde Gioli, star della fiction Doc – nelle tue mani, ha deciso di affrontare l’argomento.

Una scelta importante

Il nostro corpo è un tempio e, in quanto tale, va curato e protetto ogni giorno della nostra vita. Tuttavia, molteplici sono le tentazioni a cui noi tutti siamo sottoposti: sigarette, bevande alcoliche e quant’altro rischiano sicuramente di minare la salute dei nostri organi. Questo, unito alla volontà di lavorare il più possibile per crescere professionalmente, hanno fatto sì che Matilde Gioli prendesse in considerazione di congelare i propri ovuli.

L’attrice, la quale oggi è fidanzata con Alessandro, un istruttore di equitazione, ha di recente partecipato a un evento tenutosi a Roma proprio sul tema della fertilità femminile. Matilde, 32 anni, durante la suddetta occasione ha affermato quanto segue: “Affinché i ragazzi abbiano piena libertà di scelta devono ricevere corrette e approfondite informazioni su quanto è possibile fare per proteggere la nostra capacità riproduttiva”.

Durante l’evento romano, Matilde Gioli ha aggiunto: “Naturalmente bisogna seguire stili di vita sani, ma una possibilità è anche prendere in considerazione, appunto, l’opzione di crioconservare gli ovociti”.

Un tema molto sentito

Matilde Gioli non è l’unica star che, ultimamente, ha preso in considerazione l’idea di ricorrere alla scienza per preservare la propria fertilità. Tempo fa anche Rosalinda Cannavò, l’ex gieffina meglio conosciuta come Adua Del Vesco, ha espresso il suo pensiero a riguardo. Durante una diretta Instagram sul suo account ufficiale, infatti, l’attrice ha rivelato: “Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. […] In realtà è da un po’ di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma a un’età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità […]”.

Ovviamente, le polemiche non si sono fatte attendere e, poco dopo aver rilasciato queste dichiarazioni su Instagram, l’attrice è stata inondata di critiche e commenti negativi. Sembrerebbe che, secondo alcuni, nonostante il progresso, le persone debbano continuare a non essere libere di prendere scelte diverse dalla massa, neanche per cose inerenti a sé stesse e al proprio corpo.