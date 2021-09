Sandokan, la nuova serie: pronto l’arrivo di Raoul Bova accanto al protagonista Can Yaman

Fervono i preparativi per il remake di Sandokan, la serie evento con protagonista Can Yaman: ecco gli altri attori del cast.

C’è gran fermento nell’aria per il remake di Sandokan, la nuova serie TV liberamente ispirata alla storia raccontata da Emilio Salgari. La casa di produzione italiana Luxe Vide, dopo il rinvio delle riprese, ha annunciato che questo nuovo adattamento vedrà la luce nel 2022. Un progetto che prenderà vita dal famoso ciclo di romanzi ma se ne distaccherà, raccontando altre vicende e spostando l’attenzione anche su Lady Marianna, la Perla di Labuan.

Can Yaman protagonista della nuova serie Sandokan

Nel frattempo, le attenzioni dei curiosi si concentrano soprattutto intorno al cast della nuova serie televisiva. A vestire i panni del protagonista sarà il popolare attore Can Yaman, che si è già perfettamente calato nel ruolo. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un post dedicato alla serie TV in cui compare in uno scatto a petto nudo e le mani strette tra delle fasce da pugile con i colori della bandiera italiana. “Ora si prepara per Sandokan”, si legge nella didascalia.

Luca Argentero nel remake di Sandokan

Il protagonista Can Yaman sarà accompagnato da colleghi di tutto rispetto. Il progetto, infatti, vedrà la partecipazione di uno degli attori più amati dal pubblico italiano: Luca Argentero. Già enormemente apprezzato per il suo talento, la sua interpretazione nella serie tv Doc – Nelle tue mani, ha contribuito a dare ancora un’ulteriore spinta alla sua carriera. La fiction, infatti, è ormai diventata un successo internazionale. Già distribuita e in onda in Spagna su Telecinco (Mediaset España) e Portogallo, e da gennaio 2021 anche in Francia, Brasile e Messico, a breve approderà in Inghilterra.

Nuovo volto nel cast di Sandokan : in arrivo Raoul Bova

Ma a infiammare l’interesse del pubblico di recente, è stata soprattutto la notizia secondo cui un altro popolare attore italiano si unirà al remake di Sandokan. Stando alle ultime indiscrezioni, la Lux Vide avrebbe deciso di sostituire Alessandro Preziosi, che avrebbe dovuto vestire i panni del colonnello William Fitzgerald, nientepopodimenoche con Raoul Bova. Anche in questo caso, successo esponenziale per il celebre attore. Grandi i riconoscimenti ottenuti di recente con Buongiorno mamma, la serie trasmessa su Canale 5, ma tanta anche l’attesa per il suo nuovo ruolo nella nuova stagione di Don Matteo 13, in cui dovrebbe prendere il posto di Terence Hill. In più, il 3 giugno è andato in onda su Canale 5 Ultima gara, il docu-film biografico sul nuoto interpretato, diretto e prodotto dallo stesso Bova.

La protagonista femminile di Sandokan : chi sarà?

Insomma, il trio scelto dalla Lux Vide è davvero una garanzia di successo. Ma se i personaggi maschili di punta sono già stati scoperti, grande mistero rimane intorno alla protagonista femminile della serie televisiva in onda su Rai 1. In un primo momento, sono circolati i nomi dell’attrice Alessandra Mastronardi e della spagnola Blanca Suarez. Al momento, però, nessuna conferma è ancora arrivata e non c’è alcuna certezza circa la protagonista femminile della serie televisiva.