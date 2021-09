Ti sento, prima puntata del programma di Pierluigi Diaco: dove vederlo in tv

Iniziata la nuova avventura di Pierluigi Diaco, al via con il programma Ti sento, le ultime sulla prima puntata e quando si potrà vederlo in tv, dopo la sua trasmissione in radio e sul web.

Di cosa si tratta e quando viene trasmesso

Appuntamento triplo per Ti sento, il nuovo talk di Pierluigi Diaco è già partito con la prima puntata trasmessa sulle frequenze di Radio 2 e visibile sul web tramite Rai Play. Da lunedì 13 settembre vi è stato l’avvio del programma, in onda alle 21, il conduttore e giornalista romano intervisterà vari personaggi famosi negli studi radiofonici, diventati per l’occasione televisivi, in quanto gli ospiti vengono direttamente di presenza.

Da questa settimana saranno ben 220 le puntate trasmesse di Ti sento in radio, in onda da lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, mentre per Rai 2 vi sarà la differita, così come accade per Radio 2 social club, il giorno dopo, anche se nella fattispecie è inserito nel palinsesto in seconda serata per i primi 8 appuntamenti.

La carriera di Pierluigi Diaco

Nato a Roma nel 1977, a partire dagli anni ’90 diventa giornalista e si fa notare di frequente in tv, fino alla conduzione de La Cantina e Maglioni marroni. Diventa in seguito autore per Maurizio Costanzo, con cui fa presenza anche in radio a RTL, da dove si sospende per qualche mese dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2015.

Negli ultimi anni, la sua attività di conduttore si intensifica sulle reti Rai, andando a condurre Io e Te, dapprima come edizione estiva diurna nel 2019, poi facendone una versione notturna nei mesi successivi. Con l’azienda di Viale Mazzini si è trasferito anche a livello radiofonico, lasciando RTL e passando a Radio 2, dove andrò a condurre Ti sento per ben 44 settimane. La prima puntata della trasmissione condotta da Diaco ha visto protagonista il calciatore Leonardo Spinazzola, reduce dall’Europeo di calcio vinto, nonostante il suo grave infortunio, gli ascolti non sono stati invece premianti, sfiorando il 2% di share. Nei prossimi giorni sono previsti come ospiti: Claudia Koll, Ornella Muti e Rocco Siffredi.