Conoscete Francesca, moglie e musa di Manuel Agnelli? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Il grande giorno è arrivato: questa sera su Sky Uno e Now Tv verrà trasmessa la prima puntata della nuova edizione del talent show X Factor. Tra i giudici vi è anche Manuel Agnelli, veterano della trasmissione e fondatore del gruppo musicale Afterhours.

Tolti i panni da giudice e artista, Manuel torna a casa ogni sera per dedicarsi alla sua bellissima famiglia composta dalla compagna Francesca Risi, e dalla figlia Emma, nata nel 2005. Ma cosa conosciamo della donna che da vent’anni sta al fianco di Manuel Agnelli? Chi è e di che cosa si occupa Francesca? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Una compagna riservata

Spesso, quando vediamo in televisione una famosa celebrità, il primo pensiero che ci viene in mente è: “Chissà con chi è sposato/a!”. Non sempre è possibile conoscere tutti i dettagli della vita privata dei nostri vip preferiti in quanto, ad oggi, molti di loro preferiscono proteggere la propria privacy per non dare adito a pettegolezzi eccessivi. Di Manuel Agnelli conosciamo molto bene la carriera e il percorso musicale, ma sappiamo molto poco riguardo alla sua sfera privata. Tutto ciò di cui siamo a conoscenza è che lo storico giudice di X Factor è sentimentalmente legato da molti anni a Francesca Risi.

Di lei sappiamo solo che lavora nel campo della moda e, infatti, è proprio Francesca che si occupa dello stile, dell’abbigliamento e delle acconciature del compagno. La Risi non è presente sui social e non ama far parlare di sé, ragion per cui non è dato sapere altro sulla donna che ha conquistato il cuore di Manuel Agnelli.

Un amore nato per caso

Nonostante sia una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo, grazie a un’intervista rilasciata da Manuel a Lettera43.it siamo a conoscenza delle dinamiche con le quali ha avuto inizio la storia d’amore tra il cantante e la sua storica compagna di vita. La coppia si è conosciuta in una libreria che Francesca Risi era solita frequentare, grazie alla sua passione per la letteratura. Da quel momento non si sono mai più lasciati e, nel 2005, sono diventati genitori della loro unica figlia, Emma, della quale entrambi sono follemente innamorati.

Spesso essere mediaticamente molto esposti rischia di mettere a repentaglio la propria sfera personale: hater, pettegolezzi e fake news sono sempre in agguato, pronte a rovinare qualsiasi relazione. Il segreto per un rapporto saldo e duraturo, forse, è proprio questo: non permettere a nessuno di invadere la propria privacy, ma quando sei il frontman di una delle band musicali più famose e uno dei volti televisivi più amati dal pubblico… non è così facile. Senza dubbio, tuttavia, tenere lontano dai pettegolezzi la sua vita privata è stata, per Manuel Agnelli e la sua famiglia, una scelta vincente!