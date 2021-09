X-Factor, tutto sul giudice Hell Raton: vita privata e carriera del rapper

Tutto su Hell Raton: il rapper e produttore discografico giudice nella nuova edizione di X Factor.

La nuova stagione di X Factor è ormai alle porte: questa sera alle 21:15 prenderà il via l’edizione 2021 del popolare talent show. Un’edizione particolare perché segna l’inizio di una nuova era: alla conduzione non più Alessandro Cattelan, ora impegnato nel lancio del suo nuovo show Da Grande, ma un giovanissimo Ludovico Tersigni. La tensione è tanta, le aspettative sono alte, ma tutto fa pensare che anche questa volta X Factor sarà una trasmissione esplosiva.

Hell Raton a X Factor

A fare da controparte alla novità sulla conduzione, comunque, c’è il quartetto di giudici rimasto invariato rispetto allo scorso anno: Mika, Emma, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Se i primi tre sono nomi molto più che noti nel panorama musicale italiano, un discorso a parte merita l’ultimo. Hell Raton, infatti, appartiene a un campo di nicchia e si è fatto conoscere al grande pubblico appena un anno fa decidendo di prendere parte a X Factor.

Le parole di Hell Raton

In quell’occasione, aveva dichiarato: “Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada.”

La storia di Manuelito

Un impegno rinnovato anche per l’edizione 2021, visto il consenso che il giovane rapper ha riscosso soprattutto tra il pubblico più giovane. Ma chi è Hell Raton? Partiamo dal fatto che, chiaramente, questo non è il suo vero nome. All’anagrafe Manuel Zappadu, il celebre Manuelito di X Factor è nato in Sardegna da padre sardo e madre ecuadoriana. Cresciuto in realtà a Quito, in Ecuador, è poi tornato ad Olbia all’età di 11 anni. Qui, complice la passione per il rap, ha fatto squadra con Salmo e insieme a lui, Enigma e DJ Slait ha fondato la Machete Crew.

LEGGI ANCHE: Manuel Agnelli, chi è la sua bellissima compagna: insieme da una vita

Il collettivo, molto popolare nella scena rap italiana, è nato allo scopo di supportare la musica prodotta dai giovani rapper sardi come loro, abbattendo le barriere e diffondendo la produzione via web. Nel 2011, infatti, rende disponibile gratuitamente il mixtape Basura Muzik Vol. 1: una selezione di sedici brani con collaborazioni di diversi artisti sardi e non.

La Machete Crew

Attività da rapper a parte, Hell Raton si è sempre occupato principalmente dell’aspetto manageriale della Machete Empire Records, limitandosi a partecipare ai vari Machete Mixtape e facendo uscire di rado lavori in singolo. Lo scorso anno, in seguito alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, è stato anche impegnato in alcuni progetti benefici a favore dei lavoratori del settore musicale, come Machete Aid sul popolare canale Twitch.

Vita privata di Hell Raton

Quanto alla vita privata dell’artista, Manuelito è un produttore discografico alquanto riservato. Dopo aver portato alla vittoria Casadilego nell’ultima edizione di X Factor, la sua popolarità è cresciuta notevolmente, così come l’interesse intorno alla sua persona. Il rapper però, condivide poco e niente della sua sfera intima, per cui la sua vita sentimentale è al momento un mistero!