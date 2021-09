Avete mai visto il compagno di Mika? Ecco chi è e cosa fa Andreas

Tutti conoscono Mika, il popolare cantante giudice a X Factor. Ma sapete chi è e cosa fa il compagno Andreas?

Ci siamo: questa sera alle 21:15 prenderà il via la nuova edizione di X Factor. Il talent show seguito da milioni di telespettatori, quest’anno sarà condotto per la prima volta da un giovanissimo Ludovico Tersigni. Il post-Cattelan è ormai realtà, con lo storico conduttore ormai alle prese con il suo personalissimo show “Da Grande”, che ne sancisce il debutto su Rai 1. Nel frattempo, X Factor è pronto ad accogliere nuovi talenti e per cogliere le perle rare della musica si è affidato a quattro esperti: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quest’ultimo, è ormai una presenza fissa nella trasmissione e l’interesse intorno alla sua personalità è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Una delle domande che gli utenti si pongono più spesso è: chi è la dolce metà di Mika?

La storia tra Mika e Andreas Dermanis

Il popolare cantante ha fatto ufficialmente coming out il 4 agosto 2012, dichiarando al settimanale Instinct la propria omosessualità. Da allora, i fan non hanno fatto altro che indagare sul suo compagno: Andreas Dermanis. Sulla relazione tra Mika e il produttore cinematografico non si sa molto. La loro è una relazione di lunga data, ma entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. Qualcosa sul compagno dell’artista, tuttavia, si sa…

Chi è Andreas Dermanis

Andreas Dermanis è nato in Grecia nel 1989 ed è un produttore e regista specializzato in ambito documentaristico (soprattutto naturalistico) e musicale. Vive tra Londra e Atene, collaborando con diversi canali in Europa e Nord America: BBC, Channel 4, France 2, MTV, Sky Arts, Sky Italia, Vice, oltre a etichette discografiche tra cui Sony, Universal e Warner Music.

La carriera di Andreas Dermanis

Dopo una prima esperienza nell’intrattenimento sul piccolo schermo, Andreas Dermanis si è spostato verso contenuti incentrati sulle storie umane, lavorando soprattutto nella regione balcanica. Presentato in anteprima alla televisione greca nel 2017, Andi è il suo documentario di debutto, selezionato per essere proiettato sia al Tirana che al Prishtina International Film Festival. In quest’opera, ha affrontato i temi dell’identità e della migrazione attraverso gli occhi dell’attore Nikos Gelia, parte di una generazione di albanesi che si è trasferita in Grecia dopo il crollo del regime di Hoxha.

Lost Youth e I Love Beirut

Ad Andi è seguito Lost Youth, il suo secondo film, realizzato in collaborazione con l’Istituto Rosa Luxemburg e girato in Grecia, Serbia e Turchia. Qui Andreas Dermanis esplora il complesso mondo di un gruppo di giovani afgani che inseguono un sogno occidentale. Il film è stato presentato in anteprima ad Atene nel 2019 e proiettato anche in Bahrain e Germania.

LEGGI ANCHE: Mika saluta la mamma: “Sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”

Nel 2020, in seguito all’esplosione di Beirut, Andreas Dermanis ha co-scritto, prodotto e montato I Love Beirut: un evento in streaming di 95 minuti che ha incorporato elementi di documentario, letture e performance dal vivo. Visto online in oltre 120 paesi e poi trasmesso in Canada, Francia, Italia e Libano, il programma ha visto anche la partecipazione del compagno Mika, oltre che di artisti come Kylie Minogue, Rufus Wainwright, Mashrou Leila e Danna Paola.

Al momento, tutti sono in attesa del suo prossimo documentario Little River, che sarà girato quest’autunno in Grecia.