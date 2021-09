Gli uomini d’oro: Morelli, De Luigi e Leo come non li avete mai visti | In prima visione su Rai Due

In prima serata su Rai 2 verrà trasmesso il film Gli uomini d’oro, andiamo a vedere il cast della commedia-noir con tutti gli attori protagonisti e quale sia la trama di tale produzione cinematografica.

Cosa accade in questa commedia

Le vicende si intrecciano a Torino, nel capoluogo piemontese sono diversi i protagonisti coinvolti, da due ex impiegati delle poste, uno dei quali si vede sfumare la pensione per via di una riforma in cui dovette rinviare il tanto sospirato assegno, ed il Lupo, con un passato da pugile. I tre saranno i protagonisti di una banda di criminali a caccia frequente di furti per sistemare le rispettive vite, tra rischi e pericoli, oltre a situazioni grottesche durante la storia del film stesso, in cui mettono però a segno diversi colpi.

Riguardo alla trama stessa del film, un misto tra commedia, poliziesco e noir, si basa su una storia vera avvenuta a Torino nell’estate del 1996, quando nella città della Mole una banda di amici, nonostante non fossero dei criminali, riuscivano con astuzia nel mettere a segno colpi efficaci e redditizi, anche se poi gli stessi protagonisti dovettero arrendersi per via di una busta paga inserita in un luogo in cui avevano commesso un reato.

Gli attori protagonisti in Gli uomini d’oro

Riguardo al cast troviamo personaggi molto noti, come nel caso di Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli, i quali interpretano il ruolo dei due ex impiegati delle poste, mentre nei panni dell’ex pugile troviamo Edoardo Leo. Avranno un ruolo importante nella narrazione del film, anche Matilde Gioli, Mariela Garriga, Susy Laude, Giuseppe Ragone e Mimmo Mancini.

Vincenzo Alfieri ha curato la regia e sceneggiatura del film, oltre al montaggio stesso. Girato nel 2019, poco prima del periodo pandemico, è stato distrubuito al cinema nell’autunno di quell’anno, ed andrà in prima tv questa sera alle 21:20 su Rai 2, questo l’orario in cui verrà trasmesso Gli uomini d’oro, con protagonisti Edoardo Leo e Fabio De Luigi.