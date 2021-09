Sorelle per Sempre, su Rai 1 l’incredibile storia di due ragazze siciliane scambiate di culla alla nascita

Questa sera su Rai 1 verrà trasmesso il film Sorelle per sempre, andiamo a vedere la curiosa trama e quali sono gli attori del cast di questa nuova produzione televisiva, basata su una storia vera e sconvolgente.

La storia delle due ragazze

Il film tratta l’incredibile vicenda di due siciliane, ormai diventate ragazze, le quali vennero scambiate di culla alla propria nascita, avvenuta nella notte di Capodanno del 1998 a Mazara del Vallo. I primi dubbi arrivarono quando le rispettive bambine vennero sottoposte all’esame del DNA, vista la non somiglianza con i propri genitori, fino ad arrivare al momento fatidico, quando la madre di una delle due andò all’asilo e vide l’altra somigliarle molto.

Scoprendo la nascita nello stesso giorno della figlia affidata a lei, si arrivò alla clamorosa scoperta. Le due protagoniste da allora sono cresciute insieme, in una sorta di famiglia allargata e con un ottimo clima, con le due bambine diventate ormai ragazze di 23 anni ed ancora grandi amiche. La storia ricorda vagamente il 7 e l’8 film del 2007 con Ficarra e Picone, ma in quel caso i due erano stati scambiati per un destino della sorte nel giorno dell’Epifania, oltre ad essere inventata, mentre la trama di Sorelle per sempre è tratta da avvenimenti realmente accaduti.

Protagonisti di Sorelle per sempre

Sarà trasmesso in prima tv su Rai 1 in prima serata in questo giovedì 16 settembre, alle ore 21:20. La storia delle due sorelle, Melissa e Caterina, oltre ad aver dato ispirazione alla creazione del film, sarà prossimamente un libro, la cui uscita è prevista tra poche settimane, lo scrittore in questione è lo sceneggiatore di Sorelle per sempre, vale a dire Mauro Caporiccio.

Insieme a Caporiccio, la sceneggiatura è stata firmata da Andrea Porporati, regista del film, in cui le protagoniste della vicenda sono Noemi Pecorella e Viola Seggio, mentre le due mamme sono interpretate da Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli, mentre nei panni dei rispettivi padri vi sono Claudio Castrogiovanni e Francesco Foti.