Ilary Blasi, avete mai visto le sue sorelle? Chi sono le bellissime Silvia e Melory

Lei è amatissima dal pubblico, bellissima, bionda, conduttrice di programmi di successo e moglie di Francesco Totti. Stiamo parlando di Ilary Blasi. Ma chi sono le sue sorelle? Conosciamo meglio Silvia e Melory.

Silvia la più grande

Dalla coppia Roberto e Daniela, originari di Frontone, nelle Marche, è nata la bellissima Ilary Blasi. Forse non tutti sanno che la conduttrice del nuovo programma di Mediaset “Star in the star” ha due sorelle, altrettanto belle e bionde.

Prima di Ilary, ad allietare con il proprio arrivo la famiglia Blasi, è stata Silvia, la sorella maggiore. Nonostante sia la più grande delle tre, Silvia si è sposata per ultima, con Ivan, con una fantastica cerimonia, in compagnia degli amici, della famiglia e delle loro figlie, Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015. In quell’occasione Ilary indossò un bellissimo completo giallo e su Instagram scrisse parole dolcissime per sua sorella:

“Mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta. Tu che sei la più grande di noi e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre”.

Melory, la sorella più piccola di Ilary Blasi

Dopo la moglie del Pupone, la signora Daniela, ha messo alla luce Melory, la più piccola di casa e colei che è più avvezza ai social network, al contrario di Silvia, che invece ne sta piuttosto alla larga. Poco più di 30 anni Melory assomiglia tantissimo a Ilary e ha un fisico da modella.

Atletica e longilinea, il suo viso è molto fotogenico, ma non ha mai espresso il desiderio di calcare le orme della sorella. Melory preferisce stare lontana dal mondo dello spettacolo e continua a svolgere la sua attività di ortottista e assistente oftalmologica in uno studio di dentista.

Dopo 4 anni del suo matrimonio, la piccola di casa Blasi, nel maggio scorso, ha messo al mondo il suo primo bambino. Proprio sui social aveva pubblicato le foto con il pancione e anche il momento in cui venne a scoprire che si trattava di un maschietto. Melory e Tiziano suo marito infatti, hanno condiviso un piccolo video in cui si vedevano tantissimi palloncini.

Curiosità sui loro nomi

A parte Silvia, che ha un nome abbastanza comune, Ilary e Melory hanno sicuramente due nomi particolari. Il primo lo ha scelto Papà Roberto, per la sua secondogenita, dopo aver visto un film western. Ilary è la versione anglofona di Ilaria e significa “Allegra” da ilare.

Melory venne scelto invece da Mamma Daniela, ma non per un film. Questo nome è molto diffuso in Brasile e ha molti legami con la lingua inglese, perchè deriva da Mallory che stranamente ha un significato opposto, ossia “Triste”, ma che ha in comune con il primo sia la sonorità, sia il fatto che si rifà ad uno stato dell’animo umano.