Emma Marrone e quel flirt segreto con il modello Nikolai Danielsen: cosa è successo davvero tra i due? La verità

Sono almeno due anni, oramai, che ogni estate il presunto flirt tra la cantante Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen riempie le pagine di tutti i giornali. Ma cosa è successo davvero tra i due?

Dopo una serie di storie andate male, Emma è stata paparazzata diverse volte in compagnia di Nikolai, un bellissimo modello di origini norvegesi. Negli scatti, i due sono sempre apparsi uniti da una profonda complicità. I pettegolezzi su una loro presunta relazione sono stati tanti, ma mai niente è stato smentito o confermato dai diretti interessati. Ecco, ad oggi, tutta la verità.

Cosa c’è stato tra Emma e Nikolai?

Dopo la storia finita male con Stefano De Martino, Emma Marrone ha preferito tenere per sé la sua vita privata, senza far trapelare quasi niente delle sue frequentazioni. Quando si è un personaggio pubblico e una cantante di grande successo, tuttavia, i fotografi sono sempre dietro l’angolo. A tal proposito, nel corso delle ultime estati la nostra Emma è stata avvistata più volte in compagni di Nikolai Danielsen, un giovane modello norvegese il quale ha sfilato per i brand di moda più importanti.

Le uniche immagini di Nikolai ed Emma insieme sono state scattate dai fotografi del settimanale Chi, foto nelle quali i due ragazzi appaiono molto uniti e affiatati. Sui rispettivi account social, invece, data la riservatezza di entrambi, è molto difficile trovare post di loro due. Tuttavia, sotto alcuni scatti pubblicati sul profilo ufficiale del modello, come quello sopra riportato, spuntano diversi like della cantante, la quale sia nel 2019 sia nel 2020 ha trascorso l’estate insieme al bel Nikolai.

Qual è la verità sul rapporto tra Emma e Nikolai? Chi può dirlo! Non essendoci mai stata nessuna dichiarazione, non è tutt’ora chiaro se i due abbiano (o abbiano avuto) una relazione o siano semplicemente legati da una bella e profonda amicizia.

Amore e carriera

Non si è mai saputo molto della vita privata di Emma Marrone, ma il suo talento e la sua bravura hanno fatto senza dubbio il giro del mondo. La cantante ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2009, anno in cui è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il percorso di Emma all’interno del talent show si è concluso con il suo trionfo e, da allora, ha iniziato a collezionare un successo dietro l’altro.

Il 2020, nonostante tutte le difficoltà create dalla pandemia da Covid19, Emma Marrone ha compiuto il suo debutto nel mondo del cinema: il 13 febbraio di quello stesso anno, infatti, è uscito nelle sale cinematografiche Gli anni più belli, diretto dal grande regista Gabriele Muccino, nel quale la cantante ha interpretato uno dei ruoli da protagonista. Insomma, una vera e propria artista a 360°!