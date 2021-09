X-Factor 21, Ludovico Tersigni e la frecciatina al suo predecessore: “Cattelan? Avevo paura….”

X Factor 21 è pronto per ripartire con la prima puntata: tante le novità di quest’anno, a cominciare dal conduttore, Ludovico Tersigni, al posto di Alessandro Cattelan. Non è mancata la frecciatina dell’attore di Summertime nei confronti del suo predecessore. Ecco cosa ha detto

Le novità di X Factor 21

Sta per arrivare su Sky, in prima serata, X Factor 21, ma non è più come prima. Le novità infatti riguardano due aspetti importanti del celebre programma che va alla ricerca dei talenti del mondo della musica. Forse ancora non tutti sanno che la nuova edizione ha eliminato tutte le categorie. Quindi cancellata la divisione in base al sesso, all’età e alla formazione musicale.

La quindicesima edizione di X Factor avrà inoltre un nuovo presentatore, ossia Ludovico Tersigni, attore famoso conosciuto per le sue interpretazioni in film e fiction di successo, come Tutto può succedere, L’estate addosso e Summertime su Netflix.

Ludovico Tersigni alla conduzione

Questo nuovo ruolo, Tersigni lo affronterà, come lui stesso ha raccontato in una intervista, ispirandosi a Fiorello, suo mito da sempre. “A Fiorello hanno detto che l’ho citato in conferenza, tra i miei miti, e si è fatto dare il mio numero”.

Fiorello non ha perso tempo e ha chiamato subito il giovane conduttore. Quello che si sono detti lo ha raccontato proprio Tersigni, dicendo che gli ha fatto l’imitazione di Costanzo. Il nuovo conduttore di X Factor è molto emozionato per il debutto.

La frecciatina ad Alessandro Cattelan

Ludovico Tersigni come sappiamo prende il posto di Alessandro Cattelan, volto storico del programma musicale. Tersigni durante un’intervista al Messaggero ha rivelato un retroscena, che ha più il sapore di frecciatina, raccontando che lo speaker di Radio Deejay non l’ha mai contattato. “Cattelan? Non mi ha ancora chiamato.”

In difesa di Cattelan, è intervenuto il giornalista, il quale gli fa notare che forse avrebbe dovuto chiamarlo lui e Tersigni ha risposto: “Ha ragione. Avevo paura di disturbarlo. Lo farò”.

Infine nel corso dell’intervista Ludovico Tersigni fa sapere di aver già visto una delle puntate dei provini e ha ammesso: “Posso migliorare”. Poi ha aggiunto che punta all’autenticità e che con i giudici si sente a casa sua.

Giudici riconfermati quelli delle edizioni precedenti: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.