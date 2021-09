Star in the Star di Ilary Blasi troppo simile a Tale e Quale Show di Carlo Conti? La Rai provoca: “Fanno concorrenza”

Tale e Quale Show trona su Rai 1 con grandi novità intanto il direttore Coletta lancia una frecciatina a Mediaset per il suo nuovo programma Star in the star.

Una giuria pazzesca

Tutto è pronto per la ripartenza di Tale e Quale Show che avrà il via venerdì 17 settembre sempre su Rai 1 alle 21.25. Le novità di quest’anno riguardano una new entry in giuria e una dedica speciale alla regina della televisione italiana, Raffaella Carrà, scomparsa da poco.

I fan del fortunato programma che si basa sull‘imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone, ritroveranno in giuria il formidabile Giorgio Panariello, la bravissima Loretta Goggi – “Spero di riportarla in prima serata su Rai1. È un mio sogno” – ha confidato Stefano Coletta durante la conferenza stampa e da quest’anno anche Cristiano Malgioglio. “Sono molto contento che abbia accettato questo ruolo – fa sapere il direttore di Ra 1- Spesso anche lui gioca con l’ironia, ma l’esperienza testuale delle più grandi canzoni italiane gli appartiene. Avremo quindi anche un tecnicismo in più”.

Tale e Quale show un cult di Rai 1

Tale e Quale show è un programma che nel corso degli anni ha sempre attirato l’attenzione di milioni di telespettatori: “Siamo all’undicesima edizione di questo cult di Rai1” – ha specificato Coletta – “Tale e quale è un programma che contiene tanti elementi dell’intrattenimento. Offriamo a talenti che hanno una storia alle spalle la possibilità di mostrare un talento complessivo”.

Le puntate in totale sono otto e come è sempre successo anche in passato, tutti i concorrenti famosi canteranno rigorosamente dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche quest’anno ci saranno “gli imitatori del web”. Quest’ultimi potranno mandare la loro performance alla redazione del programma e quelle più divertenti saranno mandate in onda.

LEGGI ANCHE ———–>Tale e Quale Show 2021, spunta il nome del quarto giudice: ecco chi potrebbe affiancare Carlo Conti

Occhio alla concorrenza

Non è passato di certo inosservato il nuovo programma di Canale 5, “Star in the Star”, condotto da Ilary Blasi, dove i concorrenti dovranno imitare un cantante a loro assegnato, cantando prima in playback e poi con la loro voce. “Provano a farci concorrenza (Star in the star su Canale 5, ndr), ma anche nell’ultima edizione Tale e quale ha avuto una media del 19%, vincendo sempre. Questo dimostra un afflato del pubblico ad uno spettacolo leggero, semplice e di qualità”. Ha sottolineato sempre Coletta, il quale ha poi aggiunto:

LEGGI ANCHE ———–>Tale e Quale Show 2021, giuria e concorrenti: tutte le novità di Carlo Conti, chi va via

“Sicuramente Star in the star ha stretta affinità con Il cantante mascherato perché utilizza la maschera, ma penso che i programmi si possono valutare soltanto quando li vediamo. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene in studio. Io sono sempre una persona onesta, è chiaro che non mi sia piaciuto che vada in onda il giorno prima di Tale e quale. Ma Mediaset lo ha voluto proprio lì”.