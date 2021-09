Avete mai visto la compagna dell’attore Fabio De Luigi? Ecco chi è la bellissima Jelena

Attore, comico e regista, Fabio De Luigi è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Se della sua vita professionale si sa tutto, di quella privata si conosce molto poco: De Luigi, infatti, è legato da più di 20 anni a Jelena. Ecco chi è la donna che l’ha conquistato.

Classe 1967, Fabio De Luigi si è avvicinato al mondo dello spettacolo nel 1990 con la partecipazione al concorso “La Zanzara d’oro”, ma sono stati l’ingresso nel cast di Zelig e poi della Gialappa’s Band in Mai dire mai… a regalargli il grande successo. De Luigi è diventato uno dei comici più amati ed apprezzati dal grande pubblico e, pian piano, dal palcoscenico dei teatri si è spostato sul set di mini serie tv e film.

Prima la sitcom con Michelle Hunziker, Love Bugs, poi i film al cinema come Asini, Tutti gli uomini del deficiente, Natale a New York, e ancora Ex, Gli amici del bar Margherita e 10 Giorni senza mamma (per citare alcuni dei film più noti). Attivissimo sul piccolo e sul grande schermo, dunque, Fabio De Luigi ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata: accanto a lui, infatti, da oltre 20 anni c’è la compagna Jelena.

Chi è la compagna di Fabio De Luigi

Di origini serbocroate, Jelena Ilic è arrivata in Italia nei primi anni Novanta e, cinque anni dopo il suo arrivo nel Bel Paese, ha conosciuto De Luigi.

Incontratisi casualmente ad una cena tra amici, i due non si sono più separati e fanno coppia fissa dal 1998.

Riservatissimi, tengono ben lontana dalle luci dei riflettori la loro vita privata, riuscendo a rimanere estranei ai gossip nonostante Fabio De Luigi sia uno degli attori più amati.

Jelena e il compagno, tuttavia, hanno anche avuto modo di condividere il set di un film, Ti presento Sofia, cui ha preso parte con un ruolo secondario anche la Ilic.

Lei e De Luigi, inoltre, sono diventati genitori di due bambini: nel 2007 è nato Dino, mentre quattro anni dopo è arrivata la piccola Lola.

Fabio De Luigi e Jelena Ilic, una lunga storia d’amore

Il lavoro di Fabio De Luigi non ha mai intaccato la relazione con Jelena, che l’attore ha descritto come una donna sicura e risolta che non ha mai dimostrato gelosia nei suoi confronti e in quelli delle partner di lavoro.

“Lei è una donna molto sicura e risolta – ha spiegato il comico, che ha ammesso di essere stato geloso della compagna in passato -. Quando lo sono stato ne avevo motivo”.

I due, tuttavia, hanno instaurato un rapporto fatto di confronto e condivisione, anche per quanto riguarda gli aspetti lavorativi.

“Condividiamo tutto, anche le scelte professionali. Poi sono arrivati gli ‘intrusi’ (I figli, ndr) – aveva detto lui in una intervista – .La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”.