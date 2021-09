Un Posto al Sole, anticipazioni 16 settembre: Fabrizio è sull’orlo di una crisi di nervi

Gli spoiler della puntata di oggi 16 settembre de “Un Posto al Sole” annunciano attimi di tensione, con Fabrizio che sta diventando sempre più irascibile e intrattabile. Ma andiamo per ordine

Cosa succederà oggi a “Un Posto al Sole”

Anche oggi alle 20.45 su Rai 3, torna una nuova puntata de Un Posto al Sole e le anticipazioni raccontano avvenimenti ricchi di emozioni. Tanto per cominciare Fabrizio sta per esplodere e sta diventando davvero pericoloso. Il Rosato infatti non accetta le critiche che gli stanno arrivando dai giornali, per lo spot del suo pastificio.

Per non parlare dei media che non smettono di portare avanti una campagna diffamatoria nei suoi confronti senza se e senza ma. Marina per questo motivo comincia ad essere davvero preoccupata, mentre Adele decide di incontrare Giulia, perchè si è pentita di aver dubitato dell’innocenza di Renato e desidera parlare con lei per un chiarimento.

Silvia invece è sempre più coinvolta dalla relazione con Giancarlo, ma non riesce a dimenticare Michele. Il loro legame è troppo forte e non può essere cancellato.

Fabrizio sull’orlo di una crisi di nervi

I media hanno attaccato duramente lo spot del pastificio di Fabrizio e quest’ultimo ormai rischia il fallimento. L’uomo si sente con le spalle al muro e non sa come risolvere questo grosso problema. E’ chiaro che l’azienda del marito di Marina, è nel mirino di una vera e propria campagna diffamatoria e come se non bastasse ci si mettono anche gli hater, che giorno e notte, non fanno altro che tormentare il Rosato, che ormai si trova all’esasperazione. Secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, il manager sta per perdere completamente la ragione e potrebbe diventare pericoloso nei confronti delle persone che gli stanno vicino. Compresa Marina, la quale osserverà con orrore e con impotenza questo lato oscuro del suo uomo.

Renato è nei guai, Silvia innamorata

Intanto la situazione di Renato si è messa male. Niko sta facendo di tutto per salvare suo padre dal carcere, ma non può non ammettere che il genitore si trova in guai seri e i dubbi di Adele non l’hanno di certo aiutato. Gli spoiler però ci raccontano che la Picardi farà marcia indietro, perchè pentita di aver dubitato del suo ex suocero. Per questo motivo cercherà Giulia per parlare e dirle tutto quello che pensa. Ma il suo comportamento sembra anche un grido di aiuto. Cosa succede?

Silvia è innamoratissima di Giancarlo e anche se la testa le dice di rompere con il suo cliente, il suo cuore non glielo permette. L’uomo le dà passione e sicurezza, sensazioni che Michele, negli ultimi anni. non è riuscito a darle. Ciò però non significa che con Michele sia tutto finito. La titolare del Vulcano sa che prima o poi dovrà scegliere.