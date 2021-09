Ludovico Tersigni: vita privata e carriera del conduttore di X-Factor

Ludovico Tersigni è uno dei volti emergenti del piccolo schermo. Ha ottenuto il ruolo di conduttore di X-Factor sostituendo Alessandro Cattelan. Tutti sono concordi nel dire che ha lasciato lo show in buone mani. Ecco alcune informazioni interessanti sul conto del ragazzo.

Gli esordi di Luca Tersigni nel mondo del teatro e del cinema

Ludovico Tersigni è nato a Nettuno, in provincia di Roma l’otto agosto 1995. Sei diplomato al liceo classico e si è dedicato subito dopo allo studio della recitazione. Ama la motocicletta, suona la chitarra e il basso. Fin da piccolo ha mostrato interesse per il mondo del teatro. Non a caso durante una delle sue innumerevoli interviste ha elencato i primi ruoli avuti da ragazzino e tra questi c’è stato quello di Tony Manero nel musical La febbre del sabato sera. Ha avuto modo anche di collaborare con lo zio regista e blogger Diego Bianchi (conosciuto con il nome d’arte Zoro) conduttore del programma di La7 di Propaganda live. Tutti sono concordi nel dire che sia dotato sia di un grande fascino che di grande professionalità. Del resto il pubblico femminile ha avuto un ulteriore pretesto per restare incollato davanti al piccolo schermo.

Una carriera strepitosa tra film, serie tv e conduzione

Ludovico Tersigni ha girato il suo primo film a 19 anni con il titolo Arance & Martello proprio con lo zio. In un secondo momento è tornato al cinema con Slam – tutto per una ragazza e grazie a quest’opportunità ha vinto il premio Guglielmo Biraghi del Nastro d’argento 2017. Il film è stato presentato al Torino Film Festival con la partecipazione di Luca Marinelli e Jasmine Trinca. Ha spopolato anche nella commedia di Summertime per ben due stagioni di fila. Tra gli altri film possono essere citati Tutto può succedere, L’estate addosso di Gabriele Muccino e Oltre la soglia. Nel 2018 è arrivato il successo con la serie tv Skam Italia, serie tv adolescenziale dove ha recitato insieme a giovani stelle del cinema italiano, ovvero Ludovica Martino, Francesco Centorame e Rocco Fasano. Poi si è cimentato nella conduzione di X-Factor sostituendo degnamente lo storico conduttore Alessandro Cattelan. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto.

Curiosità sulla vita privata

Nonostante sia un personaggio pubblico, Ludovico Tersigni tende a tutelare la sua vita privata. Infatti non si sa molto sulle sue relazioni sentimentali. Non si sa se è attualmente fidanzato o single. Gli utenti social più attenti non sono riusciti a capirlo neanche con un’accurata indagine sul suo profilo Instagram.

