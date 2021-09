Avete mai visto dove vive Carlo Conti? Bellissimo attico nel centro storico di Firenze [FOTO]

Avete mai visto la casa di Carlo Conti? Un maestoso pezzo di storia nel centro di Firenze, a due passi dal fiume Arno.

Quello dello spettacolo è un mondo che pullula di arte, di talento e di persone che hanno il desiderio di entrare in contatto con un pubblico ampio e variegato, per lasciare un segno e farsi ricordare con una performance, una risata, una storia. Tra i personaggi che hanno cambiato il destino della televisione italiana, ce n’è uno unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori punti di riferimento del piccolo schermo: Carlo Conti. Conduttore radiofonico e televisivo, nonché direttore artistico dello Zecchino d’Oro dal 2017, Carlo Conti è riuscito a conquistare milioni di telespettatori con la sua semplicità garbata e il suo saper fare che non guasta mai. Una star del varietà, ma anche un esempio da seguire per chi ha un sogno da realizzare: è stato proprio lui, infatti, ad aver abbandonato il suo posto fisso come bancario per lanciarsi a capofitto nella radio, la sua vera passione.

Dove vive Carlo Conti

Con i suoi programmi, Carlo Conti ha veramente segnato un punto importante nella storia della televisione italiana. Ma se tutti conoscono la bravura e la professionalità del celebre conduttore, sono in pochi coloro che possono dire di essere a conoscenza dei dettagli che riguardano la sua vita privata. Carlo Conti, infatti, è sempre stato molto riservato e ha sempre preferito lasciare la sfera intima lontano dai riflettori. Tuttavia, c’è un particolare che è sfuggito alla sua riservatezza: si tratta della casa in cui vive insieme alla moglie, la costumista Francesca Vaccaro, e al figlio Matteo.

La casa medievale in centro a Firenze

La famiglia Conti non vive di certo in una casa qualunque. Dal 2010, infatti, il popolare conduttore televisivo è proprietario di un attico di circa 70 metri quadri sulla cima della Torre dei Ramaglianti a Firenze. L’immobile, situato in Borgo San Jacopo è stato acquistato per ben 904 mila euro. È stata questa la cifra offerta da Carlo Conti in occasione dell’asta pubblica indetta dal Comune di Fiesole.

Tutti i dettagli sulla Torre dei Ramaglianti

La Torre dei Ramaglianti è una delle torri medievali del quartiere Oltrarno e si appoggia sul retro alla torre dei Belfredelli. Quanto alla sua storia, si sa che i Ramaglianti erano un’importante famiglia ghibellina, che aveva anche una cappella nella chiesa di San Jacopo sopr’Arno e la proprietà della vicina torre dei Marsili. Con la seconda guerra mondiale, la Torre dei Ramaglianti subì grossi danni. Fu l’architetto Giovanni Michelucci, che qui stabilì il suo studio, a impegnarsi nei lavori di restauro. Grazie a lui, venne aperto un collegamento con la torre dei Belfredelli e furono creati doppi volumi nell’altezza delle stanze.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show 2021, spunta il nome del quarto giudice: ecco chi potrebbe affiancare Carlo Conti

Ancora oggi, il rivestimento esterno è caratterizzato dal tipico filaretto in pietra a vista, con due finestre rettangolari per piano. Il portale al piano terra è alto e stretto ed è sormontato da un doppio arco. Sugli interni della casa, purtroppo, non si hanno dettagli. Come detto, infatti, Carlo Conti preferisce non condividere i particolari della sua vita privata. Possiamo solo immaginare che abbia reso giustizia a un edificio di così alto valore!