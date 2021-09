Qui giovanissima, oggi è una delle attrici più amate di Beautifu, l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta

E’ una delle attrici simbolo di Beautiful, famosa per aver vestito i panni di una donna carismatica, forte e determinata. Bellissima e vincitrice di molti premi, la donna riportata in copertina, ha rivestito per tanti anni, il ruolo della moglie e della madre che fa di tutto per difendere la sua famiglia. Di chi stiamo parlando?

Presente in Beautiful per tantissimi anni

E’ stata per 25 anni, ininterrottamente dal 1987 al 2012, un personaggio chiave della soap opera Beautiful. Grazie a questo ruolo, ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo e nel corso della sua carriera, le ha fatto ottenere numerosi premi.

Stiamo parlando di Stephanie Douglas Forrester, interpretato dalla bravissima Susan Flannery. Nata nello Stato del New Jersey nel 1939, ha esordito nel 1963 in un episodio del telefilm La legge di Burke, dando inizio alla sua carriera all’interno delle soap più importanti di sempre, culminando in Beautiful dove vi è rimasta appunto per un quarto si secolo.

I premi ricevuti da Susan Flannery

La sua carriera è ricca di successi, di red carpet e di copertine. La Falnnery si è aggiudicata per ben tre volte il “Daytime Emmy Award” come migliore attrice protagonista di Beautiful.

Premio che che le è stato assegnato anche nel 1975 per il suo ruolo da protagonista nel film Il tempo della nostra vita? Per non parlare del “Golden Globe” che ha vinto, sempre nello stesso anno, per L’inferno di cristallo.

Chi è Stephanie Forrester

Il personaggio di Stephanie Forrester ha attirato l’attenzione del pubblico fin dalle prime puntate della messa in onda della soap. La donna è sposata con Eric e ha 5 figli: Ridge, Thorne, Angela (deceduta in tenera età), Kristen e Felicia. In realtà molto dopo si scoprirà che il primogenito Ridge è figlio di Massimo Malone, amante di gioventù della donna.

Ricca e spietata negli affari, Stephanie divorzierà spesso da Eric, anche se tra di loro c’è sempre un forte legame. L’obiettivo principale della donna è quello di separare Brooke Logan dal figlio Ridge, in modo che Ridge possa vivere felicemente con Caroline Spencer (Joanna Johnson) e successivamente con Taylor Hamilton (Hunter Tylo), da lei molto gradite al contrario della Logan. Questo suo desiderio però non si esaudirà mai visto che Ridge e Brooke sono una coppia, nonostante le varie peripezie e tradimenti, a quanto pare inossidabile.

LEGGI ANCHE ———–>Qui agli inizi della sua carriera a Non è la Rai, oggi una delle attrici più amate. La riconoscete? Ecco di chi stiamo parlando

Una mamma single

Susan Flannery è una donna riservata e amante della privacy. Si sa che ha una figlia adottiva, Blaise Flannery, adottata nel 1987. E’ sempre stata una mamma single e non ci sono molte notizie di sue relazioni con gli uomini. Per questo motivo la cronaca rosa ha iniziato a vociferare di una sua presunta omosessualità e pare che lei abbia anche confermato.

LEGGI ANCHE ———–>Qui solo una bambina, oggi una delle protagoniste più amate delle soap: la riconoscete?

We Love Soaps nel 2010, l’ha piazzata al 1°posto tra le 50 più grandi attrici di soap opera.