Conosciamo meglio Caterina Bertone, la Beatrice Conti de Il Paradiso delle Signore: vita privata e carriera dell’attrice

L’ammiriamo tutti i giorni ne Il Paradiso delle Signore, dove interpreta Beatrice Conti. Ma cosa sappiamo di Caterina Bertone? Conosciamola meglio

Gli studi di Caterina Conti

Colei che dà il volto a Beatrice Conti de Il Paradiso delle Signore, è Caterina Conti, nata in Liguria a Sarzana, classe 1982. I suoi cocchi castani li ritroviamo nel personaggio della soap italiana: una donna tosta che ha saputo riprendersi in mano la sua vita, nonostante la morte del marito. L’attrice per questo ruolo ha ricevuto moltissimi elogi.

Caterina Bertone si è fatta le ossa al teatro: è da qui che è partita per poi approdare in televisione e anche al cinema. Ha studiato presso la European School for the Art og th Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma.

Dal teatro al Cinema

L’attrice ha esordito sul palcoscenico con un opera di Shakespeare: Misura per Misura. La sua prima volta nel piccolo schermo invece risale alla fiction Il tredicesimo apostolo, dove al fianco di Claudio Gioé e Claudia Pandolfi, ha interpretato Rita Gessi. Nel 2018 ha avuto una piccola parte in Immaturi – La serie.

La Bertone dal teatro è arrivata anche al Cinema partendo con i cortometraggi come Lucrezia Borgia, a short film for the opera. Qui è stata diretta da Mike Figgis regista di via da Las Vegas. Si è fatta conoscere, innanzitutto, nel film La prima pietra di Rolando Ravell, dove ha vestito i panni della segretaria del preside, interpretato da Corrado Guzzanti. La sua interpretazione è stata definita come la reale rivelazione dell’ intero film.

Account Social

L’attrice de Il Paradiso delle Signore è molto riservata, ma ha un account Instagram, che porta il nome Caterinino, dove posta saltuariamente foto che la ritraggono nei suoi momenti liberi o anche sul lavoro.

“I miei amici sono i più grandi del mondo”. E’ la didascalia di un post pubblicato qualche tempo fa, che evidenzia l’affetto di Caterina per le persone a lei più care oltre che l’amore per i viaggi, che spesso ama fare. Come quelli fatti prima della pandemia, in Libano, Iran e in Thailandia.