Verissimo, anticipazioni 18 settembre: grandi ospiti per Silvia Toffanin nel primo appuntamento della stagione

Anticipazioni sulla prima puntata della stagione 2021/2022 di Verissimo, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin dalle ore 16.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli ospiti della puntata

Questo pomeriggio, dalle ore 16.00 circa su Canale 5, riparte con il primo appuntamento stagionale l’amatissimo talk Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Grandi ospiti per il ritorno della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Ma la conduttrice avrà anche un altro compito: riuscire a competere con Domenica In e Mara Venier. Verissimo, infatti, raddoppia da quest’anno, andando in onda anche di domenica pomeriggio. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni di sabato 18 settembre.

Il primo ospite della puntata sarà il campione olimpico, medaglia d’oro questa estate a Tokyo, Gianmarco Tamberi e la sua compagna, nonché futura sposa, Chiara Bontempi. I due parleranno della loro vita privata, del grande successo arrivato nell’ultima Olimpiade e dei progetti futuri.

Le altre storie che ascolteremo

Altra attesissima ospite di questo pomeriggio è la conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez. Nel luglio scorso, Belen, è diventata mamma per la seconda volta – dopo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino – della piccola Luna Marì, nata dalla sua attuale relazione con Antonino Spinalbese. La showgirl parlerà della sua relazione, delle possibili nozze, ma anche del suo ritorno sul piccolo schermo.

In seguito, negli studi di Cologno Monzese, l’atleta paraolimpica Monica Contrafatto, vincitrice della medaglia di bronzo nei 100m a Tokyo. L’atleta ha dedicato la sua medaglia all’Afghanistan, Paese dove, durante la missione di pace nel 2012, perse una gamba. Ci saranno inoltre le interviste a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del Grande Fratello Vip e al conduttore di Scherzi a Parte, Enrico Papi.