Anticipazioni Beautiful 18 settembre: Liam preoccupato per Steffy, Thomas tesse la sua tela

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di oggi 18 settembre 2021: scopriamo insieme le anticipazioni della seguitissima soap americana!

Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che ci troveremo davanti ad una Steffy in difficoltà a causa degli antidolorifici che sta assumendo, mentre Liam si troverà a confrontarsi con le persone più vicine a lui.

Saranno proprio Bill, Wyatt e Justin a consigliare a Liam di concentrarsi unicamente sul bene di Kelly: cosa deciderà di fare l’uomo?

Beautiful 18 settembre: Liam e Hope alle prese con Steffy in difficoltà

Steffy sembra fare molta fatica: la donna non riesce a riprendersi dall’incidente e vive in uno stato confusionale causato dagli antidolorifici che sta assumendo quotidianamente. La situazione preoccupa non poco Liam e Hope che decidono di aiutare Steffy prendendosi cura della piccola Kelly. A confondere ulteriormente la donna ci pensa Thomas che pare intenzionato a mettere zizzania tra la sorella, l’ex marito e la sorellastra.

Liam, intanto, continua a spostarsi continuamente tra la casa coniugale e quella sulla scogliera dove Steffy si trova per riprendersi completamente dal brutto episodio di cui è stata protagonista. Assorbito dai suoi problemi familiari, Liam sembra aver perso di vista gli obiettivi professionali. Nonostante questo le persone intorno a lui si mostrano piuttosto comprensive: Bill, Wyatt e Justin offrono tutto il loro sostegno per la situazione con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam deve pensare solo al bene di Kelly

Dal canto suo la ragazza non riesce a tenere a bada il dolore e ha chiesto al dottor Finnegan di aver un’altra prescrizione per gli antidolorifici. Sperando di sentirsi meglio nei giorni successivi la donna ha lasciato che Liam portasse Kelly a casa sua, così Hope è alle prese con tutti i bambini: ci sono Beth e Kelly ma ovviamente anche Douglas. Convinti di aiutare Steffy in questo momento così delicato i due si prendono cura di Kelly per qualche notte senza riportarla da sua madre. Thomas, intanto, comincia a insinuare in Steffy il sospetto che la Logan stia approfittando della situazione.

Anche Liam sta cominciando a pensare che lasciare Kelly insieme a Hope possa scatenare l’ira di Steffy, ma la scelta di tenere la bambina pare quella più saggia date le condizioni della donna. Di certo lo Spencer non ha alcuna intenzione di portare via Kelly da sua madre ma desidera proteggerla dalle condizioni mentali e fisiche della Forrester in questo momento. La famiglia di Liam non può fare a meno di assecondarlo in questa situazione così difficile e suo padre non gli fa mancare il suo appoggio, sollevandolo dagli impegni lavorativi per potersi concentrare su Steffy e sui bambini. Liam chiede consiglio proprio a Bill, a Justin e al fratello Wyatt a proposito del modo migliore di comportarsi: sono tutti molto preoccupati per le condizioni della ragazza che continua a mostrare segni di poca lucidità. Concordano sull’atteggiamento di Liam e gli raccomandano di fare tutto il necessario, anche di ferirla, se dovesse servire a proteggere la piccola Kelly.