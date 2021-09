Una Vita, anticipazioni sabato 18 settembre: Felipe rischia nel processo Marcia

Come di consueto nel primo pomeriggio di sabato 18 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sulle avventure degli abitanti di Acacias.

In onda dal 2015, Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie ad affascinanti intrighi amorosi e coinvolgenti trame che hanno visto i protagonisti immersi in misterioso avventure.

Il processo di Felipe

Felipe è molto teso, dopo la poco convincente deposizione di Cesareo, teme che il processo per lui prenda una brutta piega. L’Alvarez-Hermoso adesso teme anche la testimonianza di Laura, infatti la domestica si è dimostrata facilmente corruttibile e potrebbe subire la pressione di Genoveva e del suo avvocato Velasco. Nonostante ciò anche la Salmeron teme che la domestica possa tradirla, tuttavia Velasco è fiducioso che tutto andrà secondo i piani.

Velasco ha un piano

In attesa della deposizione di Laura, Velasco progetta un piano per mettere in cattiva luce Felipe. L’avvocato di Genoveva ha intenzione di far perdere le staffe all‘Alvarez-Hermoso mostrando ai presenti il suo lato violento. Per questo motivo Velasco pagherà i giornalisti affinché infastidiscano, fino a fargli perdere la testa, Felipe. L’Alvarez-Hermoso cadrà nella sua trappola?

Bellita non ha intenzione di mollare

Nel frattempo Bellita non ha intenzione di cedere: vuole raggiungere Cinta e Emilio in Argentina per aiutarli con la gravidanza, nonostante siano perfettamente in grado di occuparsene da soli. D’altro canto José è convinto che questo viaggio non sia necessario e come lui la pensano amici e parenti, ma la donna non è abituata a sentirsi dire di no, per questo deciderà di partire totalmente sola. A questo punto José non potrà fare a meno di raggiungerla.