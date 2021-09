Grande Fratello Vip, chi è la misteriosa ragazza di Gianmaria Antinolfi? Ecco di chi si tratta

Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma avete mai visto la usa fidanzata? Ecco di chi si tratta.

Nato a Napoli, Gianmaria è un imprenditore nel settore del lusso e un influencer che attualmente vive a Milano. Antinolfi si è laureato in economia aziendale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, per poi trasferirsi nel capoluogo lombardo dove ha conseguito un master in Management presso la Bocconi.

Gianmaria Artinolfi

Nella vita Gianmaria è un imprenditore ed è attualmente impegnato come concorrente al Grande Fratello Vip. Prima dell’inizio di questa avventura, Antinolfi ha dichiarato che per lui si tratta di una nuova esperienza e che la cosa che gli mancherà di più all’interno della casa sarà bere la Coca Cola. Gianmaria fin da subito si è aperto con i concorrenti all’interno della casa, in particolare con Raffaella Fico, alla quale ha raccontato alcuni retroscena della sua attuale relazione. Nello specifico l’uomo ha parlato della donna che stava frequentando prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, una persona a cui sembra essere molto legato.

Chi è Giulia Greta

La donna in questione è Giulia Greta Mastroianni, purtroppo le informazioni a disposizione su di lei sono decisamente poche, infatti non appartiene al mondo dell’intrattenimento o dello spettacolo e su Instagram conta poco più di 3000 follower. Nonostante Gianmaria sembri essere molto colpito da lei, durante la sua conversazione con Raffaella ha precisato di non averle promesso nulla a causa del breve periodo che hanno avuto a disposizione per conoscersi.

Le parole di Gianmaria su Giulia Greta

L’uomo, prima di partire per la casa del Grande Fratello, ha dichiarato di averle confessato: “Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”, inoltre ha precisato di non sentirsi innamorato ma di provare un sentimento molto forte.