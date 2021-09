Rombo di motori per il nuovo show ‘Mission Beuty’ ma a quanto pare Maria Grazia Cucinotta è fuori dal progetto. Ecco il commento di Melissa Satta.

Maria Grazia Cucinotta è una delle più belle e più talentuose attrici italiane, amata e corteggiata anche oltre confine. Proprio perché molto ambita nel mondo dello spettacolo, la notizia data a Davide Maggio in un’intervista esclusiva lascia tutti allibiti, prima tra tutti proprio la Cucinotta.

Ad essere posto sotto la lente d’ingrandimento è il prossimo programma di Rai Due che sta per debuttare, dal titolo Mission Beuty. Il format è nato da un’idea del parrucchiere proprio dell’attrice italiana ma, a pochi giorni dal taglio del nastro, paradossalmente proprio Maria Grazie Cucinotta che il suo coiffeur sono stati tagliati fuori dal programma.

A prendere il suo posto alla conduzione ci sarà la showgirl Melissa Satta che ha commentato l’accaduto.

Cucinotta fuori dallo show

Una nube nera si sta abbattendo sul nuovo show di Mission Beuty, la nuova trasmissione che andrà in onda su Rai Due, mettendo a serio rischio la puntata pilota e l’entusiasmo che ruota intorno al nuovo format. Cosa sta accadendo?

In realtà a fare la sua confessione è Maria Grazia Cucinotta che, in un’intervista rilasciata a Davide Maggio, ha raccontato tutto spiegando come questo nuovo programma è nato da un’idea condivisa con il suo parrucchiere Antonio. Da anni sognavano di portare in televisione uno show del genere.

Per questo motivo l’attrice e il suo coiffeur hanno contattato una produttrice di nome Chiara e hanno spiegato la loro idea, raccolta con tantissimo entusiasmo a quanto pare. Tutto sembrava volgere al meglio e il sogno della Cucinotta e del suo caro amico Antonio stava per concretizzarsi fino a quando, stando alle parole dell’attrice, la produttrice Chiara avrebbe contattato Maria Grazia per dirle che il parrucchiere Antonio aveva poca popolarità social, con un esiguo numero di follower.

Sempre secondo le rivelazioni della Cucinotta, Chiara le avrebbe fatto capire che il progetto doveva andare avanti senza il suo amico Antonio. A questo punto l’attrice, allibita da quanto detto, ha deciso di abbandonare la nave per solidarietà del suo amico.

Solidarietà da Melissa Satta

A questo punto Maria Grazia Cucinotta è stata sostituita da Melissa Satta ma la showgirl si è espressa su quanto accaduto, esternando la sua solidarietà all’attrice.

“L’idea e il sogno erano i suoi. Così l’hanno mortificata” ha detto la Satta, nuova conduttrice di Mission Beuty. Intanto però la Cucinotta toglie ogni responsabilità alla Rai, dicendo apertamente che la responsabilità di questa scelta non è dell’Azienda.

“La Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene e mi stimano tutti” ha sottolineato la Cucinotta per togliere ogni dubbio.

Infine l’attrice ha anche evidenziato che lei e il suo amico Antonio avrebbero potuto procedere per vie legali e bloccare l’avvio del programma ma, nonostante la delusione e lo sconcerto, hanno preferito non fare causa e permettere comunque al programma di partire.