Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers, perché è finita tra i due? La verità finalmente a galla

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers sono stati legati da un rapporto molto importante: ecco la verità sulla fine della loro storia.

Teo Mammuccari si conferma uno dei volti più amati del piccolo schermo: da diverse stagioni l’uomo è tra i giudici di “Tu si que Vales”, trasmissione di enorme successo su Canale 5.

Negli anni Teo ha ricoperto diversi ruoli in tv: non si è limitato ad essere ospite o giurato tra gli altri, ma lo abbiamo visto anche alla guida di trasmissioni di intrattenimento che hanno fatto il pieno di ascolti.

Teo Mammucari e l’amore con l’ex velina Thais Souza Wiggers

Molto si sa anche a proposito della sua vita privata: Teo Mammucari è stato spesso protagonista di paparazzate che lo ritraevano in compagnia di bellissime donna. Per anni è stato legato alla stupenda Thais Souza Wiggers, che è stato un’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Tra i due il legame è stato suggellato dalla nascita di una figlia, Julia. Poi, improvvisamente, c’è stato l’addio: i due si sono allontanati nel 2009, ad un anno dalla nascita della bambina, e a tre anni dall’inizio della loro relazione.

LEGGI ANCHE –>Maria De Filippi avrebbe deciso di dire addio al programma, la Regina di Mediaset a caccia di nuovi progetti

Nonostante ci siano stati diversi flirt nella vita del conduttore, non ha mai smesso di parlare di Thais: la sua ex compagna resta la donna più importante, quella che è stata capace di spingerlo a mettere radici. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna’, l’uomo ha definito l’ex velina del noto tg satirico come l’amore della sua vita, la persona che, nelle sue parole, “ho amato, che amo e che amerò sempre”.

Teo Mammucari disperato: “Non ti viene permesso di essere padre”

Non si conoscono i dettagli della loro separazione, ma pare che non sia stata una situazione facile: ci sarebbero stati diversi litigi tra i due, che hanno spinto inizialmente la donna a negare gli incontri tra Teo Mammucari e la figlia Julia. Un dolore molto grande per il conduttore che ha lottato a lungo per cambiare le cose. “Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?”, queste le sue parole durante quel momento buio.

LEGGI ANCHE –>Floriana Secondi, la dichiarazione dopo il Grande Fratello: “Ho avuto un flirt con Teo Mammuccari”

Ora tra i due i rapporti sono distesi e Teo può condividere le gioie più importanti della vita insieme alla sua Julia. L’uomo, che è partito dalla conduzione di Libero, programma di scherzi telefonici, ha messo in piedi una straordinaria carriera, passando da Veline, Velone, Distraction, Le Iene e Cultura moderna, e arrivando attualmente a Tu si que vales.

Anche Thais, bellissima modella brasiliana, è stata presente in tv: nel 2005 la ricordiamo come velina in coppia a Striscia la Notizia con Melissa Satta. Nel 2008 ha lasciato il programma preferendo dedicarsi al suo ruolo di mamma. Nel 2010, un anno dopo l’addio a Mammucari si è legata a Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo Calcio, ma anche ex Iena.